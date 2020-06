Pevka odkrito spregovorila o svoji motnji hranjenja #video

V oddaji sta se voditeljica Ellen in gostja Demi Lovato dotaknili tudi pevkinega okrevanja po motnji hranjenja. "Zadnjih šest let sem živela življenje, ki ni bilo moje. Spopadala sem se z motnjo hranjenja, to pa so dopolnile še druge stiske. Imela sem občutek, da me vsi okoli mene nadzirajo."

"Pred menoj so skrivali telefon v hotelih, da ne bi mogla naročiti sobne strežbe. Niso skrivali samo sladic, ampak celo sadje, ker tudi vsebuje sladkor. Za rojstni dan nisem imela prave torte, ampak lubenico, ki sem jo izrezala v obliko torte in nanjo namazala nizkokalorično smetano," je priznala igralka. Nato je voditeljici povedala, da ima zdaj novo ekipo, od novega menedžerja pa je letos za rojstni dan dobila tudi pravo torto.

V oddaji je pevka razkrila še naslov svoje nove pesmi I Love Me, s katero želi poslušalcem sporočiti, da za svojo srečo potrebujejo samo sebe, ne pa različnih substanc in partnerja.

Utrinek pogovora pevke Demi Lovato z Ellen si lahko ogledate v spodnjem videu, več pa v oddaji Ellen na Planetu danes ob 14. uri.

