Panvita pričela z obiranjem jagod – spomladi jih pričakujejo okoli 130 ton

Skupina Panvita, ki je v preteklem letu postavila največji rastlinjak v Sloveniji za gojenje jagod in različnih vrst zelišč, je v tem tednu pričela s spomladanskim obiranjem jagod. Pričakujejo, da bodo do junija obrali okoli 130 ton pridelka.

V rastlinjaku, ki se sicer razteza na 20.000 kvadratnih metrih, je skoraj 30 kilometrov gojitvenih kanalov za jagode, ki so postavljeni na višini in na ta način tudi prijaznejši obiralcem. Način pridelave jagod v rastlinjaku je okolju prijazen, omogoča nižjo porabo vode, hranil in fitofarmacevtskih sredstev, kar zagotavlja optimalen razvoj pridelka, Panvita pa lahko na ta način kupcem ponudi sveže in visoko kakovostne jagode tako spomladi, kot jeseni.

Foto: Panvita

Panvita, kot prva in največja vertikalno integrirana veriga podjetij v živilsko predelovalni industriji, želi prispevati k dvigu prehranske varnosti in samooskrbe v Sloveniji, zato velik poudarek namenja kakovostno pridelani lokalni hrani in ozaveščanju o pomenu uživanja izdelkov, ki imajo krajšo pot od pridelovalca do potrošnika.

Peter Polanič, direktor Skupine Panvita ob tem dodaja: "Stremimo k temu, da na trgu ponudimo le najbolj kakovostne izdelke domače pridelave. Naša prizadevanja opazijo tudi potrošniki, ki vse pogosteje posegajo po izdelkih slovenskih proizvajalcev in se veliko raje odločajo za nakup domačih jagod, ki so bolj sveže in okusne od tistih, ki imajo za sabo dolge transportne poti."