Opatija med najbolj romantičnimi destinacijami v Evropi: mesec zaljubljenih prinaša posebno vzdušje in dogodke

Opatija je poleg Benetk, Pariza, Rima, Santorinija, Amsterdama, Madeire, Porta in še nekaterih drugih mest uvrščena med najboljše destinacije za zaljubljene. Skozi celoten mesec februar bo mogoče videti posebno ureditev mesta in atraktivne programe, katerih vrhunec bo koncert popularne rock skupine Vatra.

Februar, najbolj romantičen mesec v letu, bo zaznamovalo posebno vzdušje in atraktivni programi v enem izmed najbolj romantičnih krajev v Evropi, kot je Opatijo imenoval priznani turistični portal European Best Destinations.

Foto: www.visitopatija.com

Znana spletna revija z milijonskim občinstvom je poleg Benetk, Pariza, Rima, Santorinija, Amsterdama, Madeire, Porta in drugih znanih mest med najboljše destinacije za zaljubljene uvrstila tudi zibelko hrvaškega turizma ter poudarila, da je »ljubezen vtkana v same temelje Opatije«.

Foto: www.visitopatija.com

Po čarobnem adventu in karnevalski norosti, ki je še vedno v polnem zamahu, je februar v Opatiji v znamenju ljubezni. Čudoviti parki s skrivnimi potmi, dolga sprehajalna pot ob morju in večeri, osvetljeni z zvezdami, zagotavljajo popolno kuliso za posebne trenutke v dvoje, romantika pa je dodatno naglašena z ustrezno osvetlitvijo na javnih mestih, pa tudi s stotinami src in lepimi sporočili v številnih jezikih, s katerimi je turistična skupnost Opatije okrasila parke, trge in ulice. Posebne lokacije za fotografiranje bodo ovekovečile nepozabna doživetja z najdražjimi, sprehodi po zelenih površinah pa vas bodo prevzeli s spominjanjem na velike ljubezni, ki so se v preteklih stoletjih odvijale tu in se zlivale z zvokom valov.

Foto: www.visitopatija.com

Opatija bo pare privabila tudi z vrhunsko gastronomijo, sproščujočimi tretmaji v sodobnih zdraviliščih in wellness centrih ter edinstveno kombinacijo morja in gora, arhitekture in naravnih lepot, sprostitve in zabave … Vse to bo pospremljeno z ustrezno ponudbo opatijskih hotelirjev in gostincev, ki bo trajala cel mesec, s poudarkom na času okoli 14. februarja, dneva zaljubljenih oziroma valentinovega.

Foto: www.visitopatija.com

Nekaj dni pred valentinovim bo v opatijski športni dvorani Marino Cvetković potekal tudi hrvaški izbor za pesem Evrovizije, na katerem bodo sodelovala številna znana imena, ki bodo tekmovala na Dori 2023.

Foto: www.visitopatija.com

– Opatija je svoje turistično življenje začela ravno zahvaljujoč ljubezenski zgodbi, saj je Iginio Scarpa znamenito Villo Angiolino v osrčju našega najlepšega parka zgradil kot spomenik svoji ženi. Zato sta valentinovo in februar kot mesec zaljubljenih med najlepšimi motivi za obisk našega mesta. Romantiko, ki je v Opatiji prisotna na vsakem koraku, pa smo se odločili še dodatno poudariti z ustrezno ureditvijo mesta in programom ter tako polepšati bivanje vsem zaljubljenim. Poleg »metuljčkov v trebuhu« v februarju poteka tudi »karnevalska norost« z Balinjerado in karnevalskimi prireditvami, zato lahko rečemo, da v prihodnjih tednih pričakujemo dvojni odmerek pozitivnih čustev, ki bi jih vsekakor morali doživeti, je povedala direktorica turistične skupnosti Opatije, Suzi Petričić.

Več informacij najdete tudi na www.visitopatija.com.