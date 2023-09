Okusite svetovni dan kave kot Brad Pitt - s pravim užitkom

Svetovni dan kave je prav poseben trenutek za vse ljubitelje te čarobne pijače, ki nas spremlja skozi življenje. 1. oktober je svetovni dan kave in priložnost, da praznujemo svojo ljubezen do kave. "Sem zaprisežen kavoljub. Zjutraj spijem tri kapučine in po vsej verjetnosti še espresso popoldan. Zame kava ni zgolj napitek, ampak ustvarja povezanost, omogoča mi, da si vzamem trenutek zase, da se ustavim in uživam v trenutku," pravi Brad Pitt, ambasador blagovne znamke De'Longhi.

Brad Pitt je ambasador blagovne znamke De'Longhi že od leta 2021 in letošnje poletje se je mudil v Italiji, kjer je snemal oglase za novo kampanjo De'Longhi. "Všeč mi je italijanska ideja ustvarjanja neke vrste ceremonije, povezane s kavo: sedenje in resnično uživanje v njej," je na snemanju povedal Brad Pitt. Da bi ujeli prave občutke in pomembno vlogo, ki jo ima kava v našem vsakdanjem življenju, so se Brad Pitt in produkcijska ekipa odpravili v Italijo in ujeli pristnost uživanja v pitju kave. Naj bo to v udobju svojega doma ali sredi dih jemajoče pokrajine Sredozemlja.

Foto: Planet TV

Pravi kavoljubci vedo, da ni lepšega, kot si vzeti trenutek zase in uživati v izrednem okusu kave. Letošnja novost na trgu so zagotovo kavna zrna Single Origin Honduras, ročno pobrana s plantaže Las Capucas. Srednje lahka pražena Arabica ima nežno, elegantno aromo, mehko, žametno telo in dolgotrajen okus. De'Longhi je vedno slovel po svoji strasti in inovacijah v svetu kave, kar se odraža v ideji "od zrna do skodelice kave".

S tem konceptom De'Longhi zagotavlja najbolj sveže in okusne kavne napitke, ki jih lahko pripravite kar v udobju svojega doma. Začenši z izbranimi zrni kave se pot popotovanja kave nadaljuje z mletjem in pripravo, vse do skodelice popolnega užitka. De'Longhi se zavezuje k ustvarjanju edinstvenih izkušenj za vse ljubitelje kave, kjer lahko vsak korak v procesu priprave kave postane prava umetnost, prav tako kot končni okus vsake skodelice kave. "Zaradi De'Longhi-jeve pozornosti na vsako podrobnost, še bolj cenim to blagovno znamko," je svojo odločitev za ambasadorstvo pri De'Longhi-ju pojasnil Brad Pitt.

Foto: Planet TV

1. oktobra je mednarodni dan kave. Praznovati se je začel leta 2015 v okviru razstave Expo v Milanu, organizirala pa ga je Mednarodna organizacija za kavo (International Coffee Organization, ICO). Kava je ena od treh pijač – poleg vode in čaja –, ki se jih na svetu popije največ in ki se pijejo najpogosteje. Po podatkih Statističnega urada RS iz leta 2022, prebivalec Slovenije doma porabi v povprečju 3 kilograme kave na leto. Na družbenem omrežju X pa je organizacija World of Statistics objavila seznam držav, kjer se na leto popije največ kilogramov kave na prebivalca. Slovenija se je uvrstila na 5. mesto – letno naj bi se v naši državi popilo že približno 6,1 kilograma kave na prebivalca.