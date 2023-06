Najbolj priljubljeni napitki poletja – s cold brew kavo

Na perfektno cold brew kavo zdaj ne rabite več čakati 12 – 15 ur, ampak jo lahko v pičlih 5 minutah pripravite z De'Longhi Eletto Explore. Cold brew, pripravljena z Eletta Explore, ima bolj sladek in bolj mehak okus od drugih hladnih kavnih napitkov, v hladilniku pa jo lahko hranite dober teden. S tem se boste izognili jutranjemu hitenju ali zamudni pripravi pijač, ko vas presenetijo nenapovedani gosti.

Foto: De'Longhi

Brezskrbno načrtovanje druženj z Eletto Explore

Ker vsi želimo prijatelje presenetiti z nečim novim, si pred druženji glavo polnimo s skrbmi, kateri recept za napitek izbrati. Eletta Explore vam ponuja prek 50 možnosti kavnih napitkov, s funkcijo Coffee Link pa lahko izbirate med več kot 100 recepti cold brew, hladnih ter toplih napitkov.

Gaja Prestor Foto: De'Longhi

Gaja Prestor se na vadbo pripravi s cold brew beljakovinskim napitkom

Koktejli so vsako leto hit poletja, letošnji »it's a must« pa so zagotovo koktejli s cold brew kavo. Lahko pripravljate brezalkoholne in alkoholne, receptov je nešteto. Pevka in vplivnica Gaja Prestor si s cold brew kavo pred vadbo pripravlja beljakovinski smuti. Njen recept ter še dva druga, lahko preberete v nadaljevanju.

Cold brew beljakovinski smuti

Foto: De'Longhi

Sestavine:

De'Longhi cold brew kava

polovica banane

kocke ledu

1 žlička mandljevega masla

merica čokoladnih beljakovin

žlička lanenih semen

mleko po izbiri

Priprava:

Pripravite cold brew kavo in jo zlijte v blender. V blender dodajte banano, led, mandljevo maslo, čokoladne beljakovine in lanena semena. Vse skupaj zmiksajte in prelijte v kozarec.

Cold brew margarita

Foto: DeLonghi

Sestavine:

ledene kocke

30 ml tekile

2 limeti

10 ml javorjevega sirupa

De'Longhi cold brew kava

zdrobljen led

Priprava:

V shaker za koktejle dodajte ledene kocke, tekilo, sok limet in javorjev sirup. Pripravite cold brew kavo in jo dolijte v shaker. Zaprite shaker in vse skupaj dobro premešajte. Rob kozarca pomočite v sok limete, nato v sol. V kozarec stresite zdrobljen led, prelijte s pripravljeno pijačo in okrasite s koščkom limete.

Cold brew limonada (z ali brez alkohola)

Foto: De'Longhi

Sestavine:

ledene kocke

70 ml De'Longhi cold brew

Sok iztisnjenih limon

Sveži listi mete

Limona

30 ml vodke (opcijsko)

Priprava:

V kozarec dodajte led in ga prelijte s cold brew kavo. Dodajte sok iztisnjenih limon in napitek okrasite s svežimi listi mete ter rezino limone. Če želite cold brew limonado z alkoholom, v napitek dodajte 30 ml vodke.

