DeLonghi Rivelia: domači kavni mojster

Preprosti in prijazni barviti zaslonski izbirniki, 16 različnih toplih in mrzlih kavnih napitkov, štirje uporabniški profili za tiste, ki zelo natančno vedo, kakšen kavni napitek želijo, preprosta postavitev in uporaba ter lična podoba so glavne prednosti premijskega kavnega aparata DeLonghi Rivelia.

Redni in predani uživalci kave ničesar ne prepuščajo naključju. Pisec teh vrstic sicer ne spada v to kategorijo, a spoštuje tiste, ki jim ni vseeno, kakšno kavno zrno bodo uporabili, koliko katerega mleka bodo ali ne bodo dodali v svoj napitek in vse ostalo, kar vodi do zanje popolnega kavnega napitka.

Video: avtomatski kavni aparat DeLonghi Rivelia se predstavi v slabe pol minute (video: DeLonghi/Siol.net)

Varčnost, prijaznost, prilagodljivost

Kavni aparat DeLonghi Rivelia ni za tiste, ki jim je vseeno, kakšno kavo bodo pili, in za tiste, ki ne ločijo med eno ali drugo vrsto kave. Že zaradi visoke cene ne (priporočena redna maloprodajna cena je 799,90 evra), a tudi zaradi vseh naprednih in prefinjenih funkcij, ki jih tisti, ki uživanja kave ne doživljajo intenzivno ali celo strastno, morda ne bodo znali ceniti.

Zunaj soja žarometov, a vsekakor spoštovanja vreden je tudi najvišji energetski razred A, s katerim se Rivelia ponaša, pa tudi nekaj, kar pri marsikaterem izdelku ni samoumevno: zaslonski vmesnik je dostopen tudi v slovenščini. Pozneje smo odkrili še eno butično funkcijo: Rivelia se lahko pri pripravi kavnih napitkov prilagodi trdoti vode.

Čeprav se Rivelia prilagaja uporabnikovemu okusu, je grobost mletja kavnih zrn mogoče spremeniti tudi ročno. Foto: Gaja Hanuna

Ko vedo, kakšno kavo najraje pijete

Rivelia je na voljo v štirih barvah, za katere njeni italijanski oblikovalci zatrjujejo, da sledijo barvnim trendom kuhinjskega pohištva. Ohišje iz nerjavečega jekla prispeva k prepričljivi in premijski podobi, ki je prepričala tudi podeljevalce oblikovalske nagrade Red Dot. Od trenutka, ko Rivelio vzamemo iz škatle, do priprave prvega napitka je minilo le nekaj minut, saj so zaslonska navodila poskrbela za vodenje po korakih.

DeLonghi Rivelia zna pripraviti 16 različnih kavnih napitkov, a za tiste, ki imajo svojo dnevno kavno rutino in vedo, kakšna je prav tista kava, ki jo imajo najraje, ponuja štiri uporabniške profile, kjer vsak uporabnik shrani svoje najljubše nastavitve. Lahko celo drugačen kavni napitek za različne dele dneva. Nekako tako kot takrat, ko pridejo v svojo najljubšo kavarno in tam že vedo, kaj jim morajo prinesti. Zapriseženi kavopivci bi se zagotovo strinjali, da je popolna kava zelo osebna in čustvena tema.

Video: od zrna do kave (Video: DeLonghi)

Predvsem za doma, a bi bil lahko tudi za kaj več

DeLonghi opisuje Rivelio kot domači kavni aparat, čeprav bi ga že po videzu, vsekakor pa po funkcionalnosti lahko uvrstili tudi v večje okolje. Ne ravno v gostinski obrat, a zagotovo v kakšno manjšo pisarno, kjer si energijo za nadaljnje delo polnijo prek uživanja kave.

Zato najbrž ne bi bilo odveč omogočiti več kot štiri uporabniške profile, ker to ne bi smel biti velik računalniški podvig. Nenazadnje so tudi družine in gospodinjstva, kjer pod isto streho živijo več kot štiri duše, ki si želijo vsaka svojo najljubšo kavo.

Uporabniški vmesnik vodi po korakih tako med postavitvijo kot tudi med obratovanjem, tudi v slovenščini. Predlagamo pa, da bi glede na kontekst za besedo extract vendarle našli primernejši prevod kot izločati. Foto: Gaja Hanuna

Zrno ali mleto

Od trenutka, ko s pritiskom na zaslončku izberemo želeni kavni napitek, do konca priprave mine manj kot ena minuta – malo več, če smo Rivelio prižgali prvič v dnevu in se mora še ogreti, za kar bo potrebovala malo vode iz pripadajoče posode. Vsak vmesni korak Rivelia pojasni prek svojega že prej omenjenega barvnega zaslona.

Uporabimo lahko zrna ali mleto kavo, pri čemer pri zrnih lahko izberemo raven mletja, pri kavnih napitkih z mlekom pa poskrbi tudi za ustrezno mlečno peno. Za hladne ali celo ledene kavne napitke poskrbita dodatek in pripadajoča istoimenska funkcija LatteCrema Cool (na prodaj posebej po priporočeni redni maloprodajni ceni 99,90 evra), ki poskrbi za šest hladnih kavnih napitkov. Toda ustvarjalnost se tu ne konča, saj knjižica receptov razkrije še veliko dodatnih možnosti.

Nadgradnja za pripravo hladnih kavnih napitkov je na voljo posebej. Na levi strani posoda za mleko. Foto: Gaja Hanuna

Avtomatski kavni aparat DeLonghi Rivelia

Dimenzije: 245 x 430 x 385 milimetrov

Masa: 9,7 kilograma

Tlak črpalke : 19 barov

Kapaciteta posode za zrnje: 250 gramov

Prostornina posode za vodo: 1,4 litra

Najvišja višina skodelice: 140 milimetrov

Vhodna moč: 1.450 wattov

Hladni kavni napitki: hladni Americano, hladna kava, hladni espresso

Topli kavni napitki: espresso, espresso lungo, kava, long, Americano

Topli kavni napitki z mlekom: cappuccino, latte macchiato, cappuccino mix, vroče mleko, caffelatte, kava z mlekom, cortado, espresso macchiato

Drugi napitki: vroča voda

Funkcije: funkcija Aroma, možnost prilagajanja dolžine napitka, napredna prilagoditev po meri, možnost uporabe vodnega filtra, nastavljiva trdota vode, možnost uporabe kavnih zrnc, štirje uporabniški profili, 8,9-centimetrski (3,5-palčni) barvni zaslon TFT na dotik, prikazovalnik

Vir podatkov: DeLonghi

Rivelia pravočasno opozarja, kdaj je treba kaj očistiti, in pomaga tudi s konkretnimi napotki. Foto: Gaja Hanuna

Vsakokrat bližje uporabnikovi popolnosti

Znotraj uporabniškega profila Rivelia pri uporabniku preverja, ali mu je pripravljeni kavni napitek prešibak, premočan ali ravno pravšnji, in se tako sproti uči ter prilagaja svojemu uporabniku.

Rivelia bo opozorila, kdaj je kakšen del treba očistiti, kajti to vpliva na okus in kakovost pripravljenega napitka. Posoda, v kateri se nabira usedlina, je preprosto odstranljiva in jo lahko očistimo kot katerokoli kuhinjsko posodo, zaradi oblike pa je manj praktično čiščenje posode za mleko. Odvisno od obsega uporabe vode in trdote vode bo filter treba zamenjati od tri- do šestkrat letno, kar je treba prišteti k obratovalnim stroškom.

Zgornja stran avtomatskega kavnega aparata DeLonghi Rivelia s postavljeno posodo za kavna zrna Foto: Gaja Hanuna

Sklepna beseda

DeLonghi Rivelia je kavni aparat za dom, ki se med drugim lahko pohvali z različnim naborom toplih in hladnih napitkov, vas pri postavitvi in delu vodi s prijaznimi in uporabnimi zaslonskimi nasveti ter omogoča shranjevanje priljubljenih nastavitev in pijač za štiri osebe.

Zanj bo sicer treba odločno poseči v denarnico, a zahtevni in dosledni ljubitelji kavnih užitkov menijo, da bo s svojo učinkovitostjo, prilagodljivostjo in podobo zanesljivo upravičil naložbo. Že v kratkem času preizkusa je Rivelia pokazala svoje glavne adute, zagotovo pa lahko svojim uporabnikom z njihovim daljšim in posledično širšim spoznavanjem ustreže še bolj osebno.

Kaj nam je bilo všeč:

- preprosta postavitev in uporaba,

- štirje uporabniški profili,

- primeren za kavna zrna in mleto kavo,

- funkcije za pripravljanje tudi hladnih napitkov,

- najvišji energetski razred.

Kaj nam ni bilo všeč:

- visoka cena, zlasti za domačo rabo,

- lahko bi povečali število uporabniških profilov, kar bi bilo primerno za velike družine in manjše pisarne.