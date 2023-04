Lorella Flego nas je povabila na kavo in nam predstavila novo De’Longhi Eletta Explore

5. aprila, smo se v dobri družbi in sproščenem ambientu prepustili ustvarjalnosti ter odkrivali moč največje tehnologije za pripravo hladno varjenih toplih in hladnih napitkov - cold brew De'Longhi. Ekskluzivna popoldanska zabava ob lansiranju novega aparata za kavo Eletta Explore se je odvijala na lokaciji nad Ljubljano in obiskovalci so se ob družbi voditeljice ter modne poznavalke Lorelle Flego počutili kot doma.

»Eletto Explore znamke De'Longhi sem v hipu vzljubila, saj zmore iz kavnih zrn ponuditi neskončno možnosti priprave toplih in hladnih kavnih napitkov,« nam je zaupala Lorella Flego. In ravno o zmogljivosti novega kavnega avtomata so se lahko prepričali izbrani mediji, novinarji, vplivneži in ostali znani obrazi.

Foto: Žiga Intihar

Na dogodku so lahko preizkusili različne kavne koktajle – vplivnico Hajdi Korošeč Jazbinšek je še posebej navdušil Espresso martini, ki ga namerava pripraviti za naslednji ženski žur. Vsi recepti, pa tudi druge zanimivosti, bodo na voljo na De'Longhi Slovenija Instagram profilu, kjer si bodo kavoljubi lahko pogledali celoten postopek priprave okusnih napitkov.

Hajdi Korošeč Jazbinšek Foto: Žiga Intihar

Priprava domačih kavnih napitkov cold brew je zdaj mogoča v manj kot 5 minutah

Vodja trženja za De'Longhi Nataša Bagić je poudarila: "Naše novosti združujejo ustvarjalnost in dobro družbo. Ker nove inovacije Elette Explore omogočajo pripravo kavnih napitkov kar doma, želimo pri podjetju De'Longhi ljubiteljem kave približati različne možnosti, ki so jim na razpolago. Za nas je najpomembnejše, da zadovoljujemo ljudi in raziskujejo nove okuse."

Nika Ambrožič Urbas in Matjaž Ambrožič Foto: Žiga Intihar

S tehnologijo LatteCrema Hot Technology lahko uživate v samodejni pripravi vroče mlečne pene, s tehnologijama LatteCrema Cool and Cold Extraction Technologies pa se lahko doma osvežite s hladnimi pijačami in kavnimi napitki cold brew, na poti pa s priročno funkcijo To-Go.

Tea Kozulić (De'Longhi), Lorella Flego in Nataša Bagić (De'Longhi) Foto: Žiga Intihar

"De'Longhi je s predstavitvijo Elette Explore in cold brew inovacije ponovno pokazal, zakaj ga naši potrošniki prepoznavajo kot blagovno znamko številka 1. Z uvedbo tehnologije cold brew v domači kavni aparat smo ustvarili nov svetovni trend. Tako lahko z novo Eletta Explore dan začnete s popolnim espressom ali perfetto cappuccinom in ga končate z osvežilnim hladnim mojitom. Kar verjamem, da se nam vsem bo odlično prilegel v prihajajoči topli sezoni", je še dodala Tea Kozulić, mlajša tržna svetovalka De'Longhi.

