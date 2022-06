Odkrijte košček raja na Tržiškem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kaj pomeni slogan Odkrij košček raja? To je poziv, da najdeš čas, da zbereš pogum, za izziv, za nekaj novega, da se zopet počutiš svobodnega, to je poziv, da odkriješ Tržiško!

Košček raja je za vsakega posameznika nekaj drugega. Za nekoga je to čudovit razgled, za drugega vzpon z gorskim kolesom, ali pa prijazen nasmeh domačina, spet za nekoga tretjega uživanje na kulturnem dogodku, ali pa okušanje lokalnih specialitet. Na koščku raja se počutiš dobro, brez meja v naravi, kulturi in v glavi.

Poznaš občutek, ko imaš vsega dovolj in se želiš umakniti na kraj, kjer je vse lepše? Le tam si sproščen, ni hitenja, ni stresa, ni budilke in ni telefona, ki bi ti krojil vsako minuto tvojega življenja. Ta kraj je zate in za mnoge Tržiško.

Vir: Tržič (Fotografija: Jošt Gantar)

Odkrij košček raja na severu naše domovine, kjer vrhovi najdaljše slovenske gore Košute podajajo roko sosedi Avstriji, kjer se v zgodovinskem mestnem jedru Tržiča, Tržiška Bistrica in Mošenik združita v eno, kjer tudi najmanjši podeželski zaselek skriva svoj unikaten "zaklad", ki ga lahko odkriješ tudi ti.

Sam, v paru, poslovno, z družino ali prijatelji, tukaj si in je dobrodošel vsak! Čas, ki ga boš namenil odkrivanju tržiškega koščka raja, bo zagotovo ostal nepozaben.

Vir: Tržič (Fotografija: Jošt Gantar)

BREZPLAČNA VODENJA PO TRŽIŠKEM V JULIJU IN AVGUSTU:

VODENJE TERMIN URA ZAČETKA ZBIRNO MESTO Dovžanova soteska vsak ponedeljek 10:10 Vstopna točka v Dovžanovi soteski Staro mestno jedro Tržiča vsak ponedeljek 12:10 Pri skulpturi Zmaja iz petelinjega jajca Šentanski rudnik vsak petek 10:20 Na Lajbu – Podljubelj 287a Koncentracijsko taborišče Ljubelj vsak petek 12:05 Pri spomeniku Obtožujem, pred gostiščem Karavla 297 Ruševine gradu Altgutenberg vsak četrtek 17:00 Pri kapelici sv. Jurija pod Vilo Bistrica

Vir: Tržič (Fotografija: Jošt Gantar)

Raznolika tržiška doživetja

Raznolikost je beseda, ki pritiče Tržiškemu koščku raja. Tukaj vsak najde nekaj zase, od preprostih pohodniških poti, do zahtevnih plezalnih podvigov, od ležernega kolesarjenja po ravninskih tematskih poteh, do vrtoglavih gorskih spustov z vršacev.

Vir: Tržič (Fotografija: Jošt Gantar)

Če so trdna tla zate le ena izmed opcij, tukaj lahko dopoldne s padalom kraljuješ nebu in se popoldne spustiš v temno podzemlje Šentanskega rudnika.

Tudi paleta agregatnih stanj ti je na voljo, saj se marsikje še dolgo v poletje zadržujejo zasneženo-ledene zaplate, medtem, ko je manj ekstremnim raziskovalcem na voljo sproščanje ob mnogih potočkih in rečicah Tržiškega.

Vir: Tržič, Dovžanova soteska (Fotografija: Jošt Gantar)

Dodatne informacije za oglede v Tržiču:

- tel.št.: 051 627 057 ali 04 597 15 24

- e-mail naslov: informacije@trzic.si

- naslov: TPIC, Trg svobode 18, 4290 Tržič