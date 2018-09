Oddaja Galileo se vrača z novimi epizodami

Oddaja Galileo, ki se na poljuden in zabaven način loteva raziskovanja raznolikih in zahtevnih tem, se na Planet TV vrača že v nedeljo, 16. septembra, ob 18. uri. Voditelj Marko Potrč nam v prvih dveh delih obljublja neverjeten pogled v prihodnost.

"Nove sezone se veselim kot vsake doslej. Teme, ki jih predstavljamo v prvih dveh oddajah ponujajo pogled v prihodnost. Čakajo nas roboti, ki naj bi v prihodnosti postali del vsakdana, pa tudi nekatere stvari, ki naj bi v prihodnosti reševala življenja," nam je v oddaji Dan. povedal Marko Potrč, ki skupaj s sodelavci ustvarja Galileo.

Že v prvi oddaji bomo tako videli usmerjanje letečega drona le z močjo misli, saj človeška misel v možganih ni nič drugega kot električni signal, pravi Marko. Spoznali bomo tudi kirurga, ki trdi, da bo znal v prihodnosti narediti srce za človeka - po meri.

"Oddajo delam z dušo in srcem, komaj čakam, da se začne nova sezona," je sklenil voditelj, ki ga še posebno veseli priljubljenost oddaje med šolarji.

Galileo je oddaja, ki razčleni na videz vsakdanje reči, jih razloži in opremi z znanstvenimi podatki ter raziskuje kraje, kjer so se zgodili zgodovinsko pomembni dogodki, razbija mite, eksperimentira, dela teste z eksplozijami, dokazuje, kako stvari delujejo. Dotakne se tudi neverjetnih nesreč in preživelih, raziskuje zanimive izume ter spremlja ljudi z nenavadnimi sposobnostmi in poroča o ekstremnih dosežkih.

Galileo se na Planet TV vrača že v nedeljo, 16. septembra, ko bo ob 18. uri na sporedu sveža epizoda.

