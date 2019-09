Odbita skrita kamera: osupla spremljevalka ni mogla verjeti svojim očem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pravzaprav so prav spremljevalci tekmovalcev v oddaji Znajdi se! na največji preizkušnji, saj ne vedo za skrito kamero in zato se jim vedenje tekmovalce zdi še posebej čudno. Veliko takih trenutkov bo tudi v nocojšnji oddaji, kjer bo tekmovalcem odbite izzive narekovala igralka Gorka Berden s pomočjo voditelja Maria Ćulibrka.

Prvi, ki bo nocoj prek petih nalog poskusil zaslužiti 500 evrov, bo Denis. Zanj pa bo to vse prej kot lahka naloga, saj je njegova spremljevalka že po prvi nalogi opazila, da se vede skrajno nenavadno in nekajkrat celo odšla od mize.

Čeprav je le delal, kar sta mu naročila Gorka in Mario, pa mu spremljevalka ni prizanašala in ga neprestano spraševala: "Kaj je s tabo narobe?" S tem je poskrbela za kar nekaj smeha v skritem studiu, kjer sta bila Gorka in Mario.

Nekaj utrinkov iz nocojšnje skrite kamere si lahko pogledate v spodnjem videu, več pa v oddaji Znajdi se!:

Oddaja s skrito kamero Znajdi se! je na sporedu NOCOJ ob 21. uri na Planetu.

