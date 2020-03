Najslajši dunajski ples

Vrhunec večera zagotovo predstavlja kronanje Miss Bonbon, ki se tradicionalno odvija ob polnoči. Tokrat so okronali že 65. Miss Bonbon, ki za nagrado prejme toliko kilogramov Mannerjevih izdelkov, kolikor znaša njena teža.

Najslajši dunajski dogodek si je ogledala tudi stilistka in modna blogerka Bojana Ksela Rose, ki je dejala, da je malo »priložnosti, kjer bi se naužila večernih toalet, kot jih nosijo zvezdnice na podelitvah filmskih ali glasbenih nagrad. Mnoge obiskovalke so se odločile za rdečo, veliko je bilo tudi črne barve, bleščic, žameta, čipk. Še posebej pa sem uživala ob pogledu na starejše dame s prefinjenim okusom, v oblekah, ki bi jih z veseljem nosila tudi sama. Gotovo je bilo nekaj modnih spodrsljajev, ampak v množici sem iskala samo tisto, kar me je inspiriralo, navdihnilo, tisto, kar lahko pohvalim.«

BonbonBall je obiskala tudi Tjaša Kokalj Jerala, modna in lepotna blogerka, ki je o dogodku dejala: »Na plesu je bilo moč videti veliko različnih stilov večernih toalet, od bolj klasičnih, ki so primerne tudi za na rdečo preprogo, oprijetnih seksi z bleščicami do trendovskih modnih večernih oblek. Prevladovali so pudrasti odtenki v stilu sladkih slaščic ter večni črna in rdeča. Slovenija pa je bila močno zastopana s slovensko oblikovalko Majo Štamol Droljc in njenimi prelepimi večernimi kreacijami.«

Plesno druženje se je nadaljevalo še pozno v noč. Obiskovalci, med njimi tudi Bojana in Tjaša, so se strinjali, da so to noč neizmerno uživali in se predajali sladkim užitkom Mannerjevih dobrot.

Nekaj utrinkov z glamuroznega dogodka si lahko ogledate na fotografijah.

Katja Koritnik, Tjaša Kokalj Jerala (kreacija; Maja Štamol Droljc)

Tjaša Platovšek, Jernej Cuder

Alja Perne, Bojana Ksela Rose (kreacija Maja Štamol Droljc)

Miss Bonbon

Naročnik oglasnega sporočila je Manner.