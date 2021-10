Nagradna igra: Poznate to zanimivost o LEGO kockah?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko ob sobotah in nedeljah ob 17. uri uživate ob neverjetnih stvaritvah mojstrov legokock v tekmovalni oddaji LEGO Masters, ki jo vodi igralec in komik Will Arnett. Za vas pa smo pripravili nagradno igro, ki vam bo z nekaj sreče pomagala, da boste mojstri legokock postali tudi sami.