Nagradna igra: Osvojite nahrbtnik s solarno ploščo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Jutro na Planetu, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 7.25, smo v rubriki Zeleni Planet gostili strokovnjaka za sončne celice Gašperja Ravnaka, ki je spregovoril tudi o tem, kako vedeti, ali je tudi vaš dom primeren za sončno elektrarno, in predstavil brezplačno aplikacijo ECE sonce. Za gledalce smo pripravili tudi prav posebno nagradno igro z zelo privlačno nagrado.

Sonce je neizčrpen vir energije in znanstveniki po vsem svetu si prizadevajo, da bi to energijo lahko s pridom izkoriščali. Nekaj te energije boste lahko tudi sami ujeli kar s pomočjo nahrbtnika s solarno ploščo, ki bo vaš, če boste pravilno odgovorili na spodnje vprašanje in imeli tudi nekaj sreče pri nagradnem žrebanju.

Odgovor na nagradno vprašanje najdete v zgornjem videoposnetku in v članku spodaj:

Opis nagrade:

Nahrbtnik s solarno panelno ploščo je idealen za vse, ki ste ves čas opremljeni z napravami, ki potrebujejo električno energijo. Solarna plošča vam omogoča polnjenje telefona, tablice ali prenosnika kar med hojo ali počitkom na prostem. Opremljen je z USB-konektorjem, oblazinjenim predalom za prenosni in tablični računalnik, oblazinjenimi trakovi za hrbet in ramena ter s kombinirano ključavnico.

Nagradna igra traja do 11. oktobra.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.