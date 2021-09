Izračunajte, koliko bi prihranili z lastno sončno elektrarno!

Vodja razvoja pri ECE, Gašper Ravnak

V Sloveniji lahko v zadnjih letih spremljamo pravo ekspanzijo sončnih elektrarn. Čemu pripisujete to?

Po odzivih naših kupcev lahko rečem, da gre za več vzrokov. Prvi je brez dvoma ekonomska upravičenost takšne investicije, saj se ljudje po naravi obnašamo racionalno in sončna elektrarna je trenutno investicija, ki se obrestuje. Vse več ljudi zelo visoko med razloge postavlja tudi ekologijo in dejstvo, da delež električne energije v naših gospodinjstvih narašča. Lahko rečem, da so to trije med največkrat omenjenimi razlogi za odločitev za svoj vir elektrike.

V ECE ste postavili že kar nekaj sončnih elektrarn. Kakšni so odzivi kupcev po letu ali dveh?

Lastniki po postavitvi lastne elektrarne postanejo dovzetnejši za električno energijo v svojem domu. Spremljajo porabo in proizvodnjo, zanimajo se za novosti, za dodatne možnosti, kot so električni avto in polnilnica za električna vozila.

Pred kratkim ste v ECE predstavili tudi posebno aplikacijo, s katero si bodoči lastnik sončne elektrarne lahko izračuna veliko podrobnosti svoje bodoče investicije. Kako deluje aplikacija ECE sonce?

Drži, ECE sonce je spletna aplikacija, ki je brezplačna in na voljo vsem. Omogoča, da uporabnik dobi hiter in jasen odgovor, ali se mu sončna elektrarna obrestuje in ali je njegova hiša primerna za takšno investicijo. Ko smo snovali aplikacijo, smo predvideli tudi vpogled v energetske potrebe objekta, na katerem bo postavljena sončna elektrarna. Aplikacija upošteva tudi trenutno in prihodnje stanje kurilnega vira, morebitno menjavo energenta, različne višine subvencij in tudi investicijo v nov vir ogrevanja. Investicijo v sončno elektrarno gledamo torej širše, ne samo kot vir elektrike, ampak tudi kot načrtovanje v skladu s trenutnimi in prihodnjimi potrebami gospodinjstva.

Zelo zanimivo. Če sva konkretna, kaj potrebujem, da lahko ugotovim vse, kar ste našteli, kaj moram vedeti?

Poznati morate osnovne potrebe svojega gospodinjstva, na kratko, kakšna je vaša letna poraba električne energije in energenta za ogrevanje, če to ni elektrika. Vedeti morate, kakšne so razpoložljive strešne površine in kakšna je njihova usmerjenost glede na strani neba ter morebitne prihodnje porabnike električne energije. Kot sem že omenil, je investicijo v sončno elektrarno treba gledati širše, tudi z vidika vira za ogrevanje. Z aplikacijo ECE sonce bo uporabnik lahko ugotovil tudi, ali bi bilo hkrati pametno tudi zamenjati vir ogrevanja, morda preiti na ogrevanje s toplotno črpalko ali zemeljski plin.

Na spletni strani ece.si vnesemo podatke, ki ste jih našteli in kaj je rezultat?

Na svoj elektronski naslov prejmemo poročilo na osmih straneh, kjer je opisano vse - od trenutnega stanja do ocenjenih potreb v prihodnosti, vrednosti investicije, višine subvencije in povračilne dobe. Vse skupaj je ponazorjeno z grafi, je pregledno in nazorno prikazano. Uporabnik resnično dobi zelo veliko informacij, ki jih potrebuje, in to brezplačno.

Veliko podatkov torej, ki nam pomagajo pri odločitvi. Kako pa poteka postopek od tu naprej? Uporabnik želi oddati povpraševanje in dobiti ponudbo za izvedbo na ključ.

Zelo preprosto. Stopi naj v stik z ECE in pripravili mu bomo informativno ponudbo, po ogledu na lokaciji pa tudi končno ponudbo, saj je treba ugotoviti tudi realno stanje kritine, dostop do električne napeljave, morebitnih drugih okoliščin, ki lahko vplivajo na izvedbo in končni znesek.

Ali to pomeni, da mora uporabnik sam poskrbeti za dokumentacijo, subvencije, posojila?

Nikakor. Kot ste že prej omenili, v ECE našim kupcem omogočamo t. i. storitev na ključ, kar pomeni, da zanj prevzamemo vodenje postopka, komuniciranje s pristojnimi distribucijskimi operaterji, EKO skladom in skrbimo, da vse poteka kar se da nemoteče. Pridobivanje vse potrebne dokumentacije je res zahtevno in obsežno, kupec ob primopredaji prejme zajeten fascikel dokumentov, kar samo priča, kako obsežen je tak projekt tudi dokumentarno.

Pa je sončna elektrarna primerna za vsakogar? Za vsako gospodinjstvo?

Z vidika ekologije lahko brez dvoma rečemo, da je, saj je sončna energija do okolja prijaznejša, je tudi obnovljiv vir energije. Z vidika ekonomske upravičenosti pa moramo biti realni in ločiti gospodinjstva, ki imajo večje potrebe po električni energiji, od tistih z manjšimi. V stanovanjih so potrebe po električni energiji manjše kot v hiši, kjer je vir ogrevanja toplotna črpalka, način prevoza pa električni avtomobil. Seveda ima hiša tudi obvezen sestavni del, lastno streho, kjer je mogoče postaviti sončno elektrarno, čeprav prenovljena zakonodaja že predvideva tudi možnosti t. i. skupnostnih elektrarn za stanovanjska naselja. Iz izkušenj lahko rečemo, da večino kupcev tvorijo gospodinjstva z letno porabo nad sedem tisoč kilovatnih ur električne energije, če to vzamemo kot merilo, kdaj razmišljati o lastni elektrarni.

Dostop do aplikacije ECE Sonce: www.ece.si/ece-sonce/

Naročnik oglasnega sporočila je ECE, d. o. o.