Na prehodu iz zime v pomlad se poigrajte z različnimi kombinacijami oblačil

Vstopili smo v prehodno obdobje, ko nas mrzla jutra še prav pošteno opominjajo, da je na koledarju še vedno zima, prijetne dnevne temperature pa v nas že prebujajo pomladno hrepenenje. To je čas, ko velikokrat zjutraj v dilemi stojimo pred svojo garderobno omaro in razmišljamo, kako se obleči, da nas zjutraj ne bo zeblo in da nam čez dan ne bo prevroče. Spodaj razkrivamo nekaj trikov, kako poiskati primeren slog oblačenja za to muhasto obdobje.

Z večplastnim oblačenjem lahko ustvarimo trendovski stajling

Na prehodu iz zime v pomlad je pogosto težko izbrati vsakdanji stajling. Zjutraj, ko se odpravljamo v službo ali po opravkih, so zunaj temperature ponavadi nekje okoli ledišča, čez dan pa nas pogosto razveseli pravo spomladansko sonce. Kako se torej obleči, da se bomo ves dan počutili udobno in prijetno v svojih oblačilih? Gotovo vam bo pri tem v veliko pomoč večplastno oblačenje. Stari rek pravi, da se spomladi ne smemo prehitro sleči, ampak je bolje postopno prehajati na tanjša oblačila. S plastenjem različnih kosov oblačil in kombiniranjem zimskih ter letnih oblačil lahko ustvarite trendovski stajling, v katerem se boste dobro počutili in naravnost blesteli. Lahko se poigrate z različnimi kroji in slogi ter ustvarite navdihujoče modne kombinacije za vse priložnosti.

Svež veter v vaši garderobni omari

Po dolgih mesecih zime ob pogledu v našo omaro nimamo več pravega navdiha, kako kombinirati naša oblačila. Na modno raziskovanje in po sveže ideje se lahko odpravite v Europark Maribor, kjer so pod eno streho zbrane najbolj atraktivne blagovne znamke. Tu boste našli modne trende za vse okuse in za vse generacije. Čakajo vas edinstvene modne kolekcije oblačil in obutve, s katerimi lahko popestrite svojo omaro in ustvarite trendovske stajlinge, ki jih lahko oblečete v vsakem vremenu. Poiščete lahko vse tiste kose, ki ne smejo manjkati v vaši omari v tem prehodnem obdobju, kot so različni puloverji, tanjši puliji, trendovske bluze ter modne srajce in plašči vseh vrst ter oblik. Privoščite si še nov par elegantnih gležnjarjev, trendovskih superg ali modnih bulerjev in zakorakajte v pomlad v stilu!

Naročnik oglasne vsebine je Europark.