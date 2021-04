Med maturo je vstala in se ni več vrnila

Henriette Richter-Röhl, ki jo bomo spremljali v seriji V iskanju pravice, je nemško občinstvo navduševala v številnih romantičnih vlogah, v njej pa je, kot kaže, tudi nekaj uporniškega duha. To dokazala že v srednji šoli, ko ji sredi priprav na maturo, preprosto ni bilo več do tega, da bi jo končala, in zato je šolanje opustila.

"Med poukom sem vstala, odšla in se nikoli več vrnila," je povedala igralka. "Preprosto nisem videla smisla, da bi se učila obsežno snov za maturo, ki je kasneje tako ali tako ne bom več potrebovala."

Predvsem med večino učencev nepriljubljeni predmeti, kot so matematika, kemija in fizika, so ji predstavljali največjo moro.

Nova kriminalna serija V iskanju pravice bo na sporedu od ponedeljka do srede ob 20.45 na Planetu.

Kmalu zatem je že začela dobivati gledališke, filmske in televizijske ponudbe, zato časa za maturo preprosto ni več našla.

"Moja edina ljubezen je bila igra. Moja mati je bila takrat zelo prestrašena in ni bila vesela, da sem opustila šolanje. Vseeno pa me je podpirala in mi zaupala. Za to sem ji še danes zelo hvaležna," je razkrila igralka, ki jo boste nocoj lahko videli v kriminalni seriji, ki so jo gledalci poimenovali tudi nemška različica priljubljene ameriške serije Kosti (Bones).

Serija V iskanju pravice bo na Planetu od ponedeljka do srede ob 20.45 po kvizu Milijonar, prvi del pa lahko ujamete že v NOCOJ. Ne zamudite!

