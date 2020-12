Igralka je bila navdušena, da je postala blondinka #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali pustolovski film Percy Jackson: morje pošasti , ki je drugi del filma o Percyju Jacksonu, v katerem igra tudi Alexandra Daddario. Film je bil ena od odskočnih desk za njeno igralsko kariero. Kasneje je nase opozorila tudi s filmom Obalna straža ter vlogami v nekaterih drugih filmskih uspešnicah in televizijskih serijah. Pred snemanjem drugega dela filma o Percyju Jacsonu je igralka izvedela, da bo postala blondinka, kar je navdušilo njo in oboževalce.

Nad igralkino spremembo, da bo postala blondinka zaradi filmskega lika Annabeth, so bili navdušeni predvsem gledalci, ki so bili nekoliko razočarani, da se je v prvem filmu Percy Jackson in olimpijci – kradljivec strele, pojavila kot rjavolaska, kar ni bilo povsem v skladu s knjižno predlogo za film.

"Z veseljem smo prisluhnili oboževalcem in moj lik naredili skoraj takšnega, kot je v knjigi. Pravzaprav sem bila navdušena, da sem postala blondinka. Mislim, da smo se s tem res nekoliko bolj približala značaju svojega lika. Biti blondinka je bilo res zabavno, saj sem si tega vedno želela."

Oboževalce navdušila s prihodom iz vode v stilu Bondovih deklet

Sicer pa je igralka, ki navdušuje tudi s svojim zunanjim videzom, trenutno na Havajih, kjer snema svoj naslednji film. Prav tam je pred dnevi posnela vlog, v katerem jo med drugim lahko vidimo, kako po plavanju pride iz morja.

S tem je spomnila na kultni prizor iz enega od filmov o agentu 007, zato se je med oboževalci v komentarjih pod videom vnela debata, katera je videti bolje, Bondovo dekle Ursula Andress iz filma Dr. No ali Alexandra Daddario v tem vlogu na YouTubu. Kako je bil videti njen prihod iz vode, si lahko pogledate na spodnjem videu.

