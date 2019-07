Marko Potrč in njegova Lili iz časov, ko sta ljubezen še skrivala #foto

Bila sva mlada, sveže zaljubljena, oba sva vodila isto oddajo in prav zato skrivala tisto, iz česar je kasneje nastala najina družina. Nisva želela, da to, kar sva imela, izpade v napačni luči. In to skrivanje je imelo poseben čar. Bilo je leto 2007. Te fotke so torej nastale v času, ko smo še (nekateri) dali razvit fotografije. Da, selfija sva nardila že z old school fotoaparatom. Ampak takrat samo za naju. Našel sem jih včeraj med generalnim čiščenjem predalov. Sedel sem in jih nekaj časa gledal. Potem sem pospravljal naprej in jih kasneje šel še enkrat gledat. In gledam jih zdaj. Lepo se imava. No, danes moram rečt “lepo se imamo”. Seveda ni vedno easy, ampak mislim, da tako izgleda sreča. #couplegoals #family #goodtimes

A post shared by Marko Potrč (@markopotrc) on Jul 4, 2019 at 1:00am PDT