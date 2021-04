Manj kot 20 dni nas loči od letošnjega teka Wings for Life World Run

9. maja ob natanko 13. uri po lokalnem času bodo tekači in udeleženci na invalidskih vozičkih po vsem svetu štartali na osmi izvedbi dobrodelnega teka Wings for Life World Run, kjer je 100 % startnin in donacij namenjenih raziskavam za odkritje zdravila za poškodbo hrbtenjače. V času, ko se ljudje želijo družiti in je veselje nalezljivo, se bodo teka Wings for Life World Run udeležili kot posamezniki, vendar povezani s pomočjo aplikacije Wings for Life World Run, ki zagotavlja varnost in skladnost s predpisi ne glede na to, kje se nahajajo. Edinstven format teka – z virtualnim "zasledovalnim vozilom", ki lovi udeležence – zagotavlja, da vsi pridejo do cilja in imajo na ta dan nepozabne spomine.

Tako tekaški klubi kakor tudi skupine prijateljev, študentov in drugih podobno mislečih ljudi se združujejo, da bi se teka udeležili s pomočjo aplikacije Wings for Life World Run. Manj kot 20 dni pred pred dogodkom tek Wings for Life World Run beleži največje število prijavljenih ekip do zdaj: od globalnega dobrodelnega teka nas loči slabih 20 dni, prijavilo pa se je že več kot 4.100 ekip. 9. maja bodo na virtualnem teku sodelovale ekipe podjetij, kot so Google, Audi, Volkswagen, Sky, Suunto in KTM. Tudi v Sloveniji se lahko pridružite ekipi Zavoda Vozim ekipi Woop in drugim.

Sodelovanje na teku Wings for Life World Run je preprosto:

– Prenesite aplikacijo Wings for Life World Run za iOS ali Android.

– Prijavite se na globalni dobrodelni tek.

– Zabavajte se in tecite za dober namen.

Po končani prijavi se lahko pridružite ekipi prijatelja, ekipi znane osebnosti ali ekipi poklicnega športnika – seveda pa lahko ustvarite lastno ekipo. Naj vaša domišljija ne pozna meja: zastavite si ciljno razdaljo, priskrbite nenavadna oblačila in z imenom ekipe presenetite ves svet. In ne pozabite najpomembnejšega: aplikacija vam omogoča, da tečete, kjerkoli želite, in ste še vedno del ekipe.

O fundaciji Wings for Life

Po vsem svetu je na milijone ljudi odvisnih od invalidskega vozička zaradi poškodbe hrbtenjače, ki je najpogosteje posledica prometne nesreče ali padca. Wings for Life je neprofitna fundacija za raziskave hrbtenjače z eno samo misijo: najti zdravilo za poškodbo hrbtenjače. Od leta 2004 fundacija Wings for Life financira raziskovalne projekte in klinične študije po vsem svetu. Čeprav zdravila še niso odkrili, dosegajo stalni napredek. Vsak korak na teku Wings for Life World Run je korak v pravo smer, kajti 100 % startnin in donacij je namenjenih raziskavam poškodb hrbtenjače: www.wingsforlife.com.

O teku Wings for Life World Run

Wings for Life World Run poteka vsako leto po vsem svetu. Udeleženci startajo ob natanko istem času in leta 2021 bodo tekli individualno, vsak po svoji trasi, zahvaljujoč aplikaciji Wings for Life World Run App. Ni pomembno, ali so poklicni športniki, amaterski tekači ali popolni začetniki. Ciljne črte ni. 30 minut po startu s svojim lovom prične virtualno zasledovalno vozilo – tekače in udeležence na invalidskih vozičkih prehiteva enega za drugim. Rezultati niso merjeni v času, temveč v doseženi razdalji. In najboljše: 100 % startnin in donacij je namenjenih raziskavam hrbtenjače z namenom odkritja zdravila za poškodbo hrbtenjače. Na do zdaj sedmih izvedbah teka Wings for Life World Run je bilo prijavljenih skupaj 700 tisoč udeležencev iz 195 držav, ki so tekli, hodili in potiskali invalidske vozičke po vseh sedmih kontinentih in skupaj zbrali 29,2 milijona evrov za iskanje zdravila za poškodbo hrbtenjače.

O aplikaciji Wings for Life World Run

Z aplikacijo Wings for Life World Run se lahko ljudje s celega sveta pridružijo teku in tečejo vsak zase, če to dopuščajo lokalne in državne omejitve. Virtualno zasledovalno vozilo pa zadevo naredi še posebej zabavno.

www.wingsforlifeworldrun.com

#wingsforlife

#worldrun