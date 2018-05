Mala zvezdnica serije Ženska je zaigrala tudi v Mami! #video

V novi turški uspešnici Ženska, ki navdušuje s čustveno zgodbo in odlično igro, sta še posebno opazna dva otroška igralca, osemletna Kübra Süzgün in petletni Ali Semi Sefil. Kübra je kljub svoji mladosti že prava igralska veteranka. Junija bo dopolnila šele devet let, za seboj pa ima zavidljivo število igralskih vlog, saj se je pred kamero prvič preizkusila že pri šestih letih. Zaigrala je v več reklamnih spotih, televizijskih serijah in tudi filmih.

Že pred premiero serije Ženska smo jo lahko videli tudi slovenski gledalci, saj se je Kübra pojavila celo v izjemno priljubljeni Mami, kjer je zaigrala ob Beren Gökyıldız, ki je z vlogo Melek osvojila srca gledalcev. Poglejte si njun skupni prizor:

Vloga v socialni drami Ženska je nadarjeni Kübri v prav poseben izziv, saj gre za zelo čustveno serijo, v kateri deklica igra pametno, občutljivo in veselo sedemletnico. Njen lik je zelo navezan na svojo družino in rada posluša zgodbe o svojem očetu. Tako kot njena mama tudi Nisan verjame, da njen oče z budnim očesom od daleč pazi nanje.

Serija Ženska je na sporedu od torka do petka ob 20. uri na Planet TV.

