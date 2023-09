Legenda med slovenskimi menedžerji in Slovenec z najdaljšo delovno dobo praznoval 95. rojstni dan

Aleš Mižigoj, lastnik in dolgoletni direktor podjetja Medex, je Slovenec z najdaljšo delovno dobo in menedžer z najdaljšim stažem. Delovno aktiven je bil več kot 65 let. Od tega je skoraj 60 let preživel v Medexu – kot direktor, pozneje pa kot svetovalec predsednice uprave, hčerke Aleše Mižigoj, in član nadzornega sveta družbe. Upokojil se je šele pri 90. letih. Čeprav je letos praznoval 95. življenjski jubilej, še vedno skrbno spremlja dogajanje v podjetju. Predvsem pa je svetel vzor zdravega, vitalnega in dejavnega človeka, ki kljub visoki starosti navdušuje z miselno ostrino in življenjsko močjo. Pomembna sestavina njegovega recepta za dolgoživost je tudi redno uživanje dragocenih čebeljih pridelkov. In kaj še?

Trmast, vztrajen in delaven Bric, ki se ravna po čebelah

Njegovi začetki niso bili lahki, saj je moral kot eden od desetih otrok zgodaj služiti za vsakdanji kruh. Tako si je že od malega krepil delovne navade, vztrajnost, pogum in iznajdljivost. "Če želiš uspeti, moraš biti trmast, neustrašen in prilagodljiv. Ravnati se moraš po čebelah: čebela dela do zadnjega dne, potem pa ostane nekje v naravi," pojasnjuje.

Ko je leta 1961 prevzel vodenje Medexa, je bilo podjetje globoko v rdečih številkah. Rešil ga je pred stečajem in ga kot mojstrski pogajalec, vešč hitrega in spretnega prilagajanja, ter človek z izjemno delovno etiko popeljal skozi številne krize in čez mnoge izzive. Tudi čez razpad Jugoslavije, ko je Medex izgubil kar 70 % nabavnega in prodajnega trga. Iz podjetja, ki je slonelo pretežno na izvozu medu – v najboljših časih so ga prodali tudi do 4.500 ton letno – in dejavnost nato nekaj časa dopolnjevalo s proizvodnjo napolitank in piškotov, je pod njegovo taktirko, pozneje pa tudi pod vodstvom hčerke Aleše Mižigoj, zraslo v podjetje, ki je oralo ledino na področju apiterapije oziroma uporabe čebeljih pridelkov, kot so matični mleček, propolis, cvetni prah …, v preventivne in kurativne namene. Danes se Medex tudi v svetovnem merilu uvršča med vodilne proizvajalce naravnih prehranskih dopolnil, ki črpajo iz moči čebeljih izdelkov, podprtih z dokazi znanosti.

Najprej prvi laboratorij v Evropi, danes pomembno raziskovalno središče

Po razširitvi uporabe čebeljih pridelkov z medu tudi na matični mleček, propolis in cvetni prah so v Medexu na Mižigojevo pobudo že v 70. letih ustanovili lasten laboratorij, prvi v Evropi. Danes so Medexovi sodobno opremljeni laboratoriji prostor razvejane raziskovalne dejavnosti. Medexova registrirana razvojno-raziskovalna skupina namreč aktivno sodeluje pri raziskavah učinkov čebeljih pridelkov ter razvija inovativna, varna in učinkovita prehranska dopolnila s standardiziranimi, patentiranimi in klinično preverjenimi sestavinami, ki potrošnikom zagotavljajo učinkovitost. Kot dolgoletni direktor pa Aleš Mižigoj ni postavil le poslovnih temeljev podjetja, temveč tudi vrednote delovanja, ki jim v Medexu še vedno sledijo. "Osnovno življenjsko načelo je poštenost, pri vodenju pa odgovornost," je prepričan Mižigoj.

S svojimi dosežki in vplivom zapisan v zgodovino

Za svoje dolgoletno menedžersko delo, ključen prispevek k razvoju apiterapije in izboljševanju življenja ljudi z naravnimi izdelki na osnovi čebeljih pridelkov kot tudi za svojo dobrodelno dejavnost, saj ni bil predan le podjetju, temveč tudi širšemu gospodarstvu, družbi in skupnosti, je Aleš Mižigoj prejel dolgo vrsto priznanj. Tudi odlikovanje z redom dela z zlatim vencem v nekdanji Jugoslaviji, častni znak svobode Republike Slovenije, priznanje za življenjsko delo Združenja Manager in nagrado Borisa Kraigherja (sedaj nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke).

Največja naložba je zdravje – krepi ga s čebeljimi pridelki

Aleš Mižigoj trdno verjame v moč čebel. Pomembno je vplival na razvoj čebelarstva v Sloveniji in Jugoslaviji – veliko je potoval po nekdanji državi zaposloval številne čebelarje s statusom delavca na domu, njegovo poslanstvo pa v Medexu nadaljujejo s spodbujanjem razvoja čebelarstva v manj razvitih državah sveta. Aleš Mižigoj od 40. leta naprej vsakodnevno uživa čebelje pridelke, zlasti eliksir dolgoživosti matični mleček. Prav na področju matičnega mlečka je bilo zadnja leta opravljenih veliko raziskav, ki potrjujejo njegovo izjemno delovanje. V sodelovanju s Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem, so v Medexu prvi na svetu potrdili učinkovitost matičnega mlečka pri blaženju vnetnih procesov v telesu, ki veliko pripomorejo k staranju organizma.

Revolucionaren izdelek, ki podaljšuje obdobje zdravja

Na osnovi prelomnih izsledkov o učinkih matičnega mlečka, eliksirja življenja in mladosti, so v Medexu – nemara navdihnjeni tudi z vitalno in zdravo starostjo svojega nekdanjega direktorja – razvili izjemno inovacijo Beelixir™, ki s podporo celičnim funkcijam pomaga upočasniti biološko staranje in podaljšati obdobje zdravja v kar se da pozno starost. Matični mleček so združili s pomembnima koencimoma NAD in Q10 v edinstveno standardizirano formulo Royal Youth™. Dopolnjena je z vitaminoma D3 in B1 in predstavlja kombinacijo sestavin, ki je edinstvena tudi v svetovnem merilu.

Aleš Mižigoj in hči Aleša sta veselo zaplesala. Foto: Žiga Intihar

Zdravje in sreča za dolgo življenje

Aleš Mižigoj, ki pri visoki starosti še vedno rad zapoje, se druži in razpravlja o aktualnih gospodarskih in družbenih temah, nam je lahko v marsičem zgled, kako živeti dolgo in srečno. "Danes lahko rečem, da sem po malem ves čas srečen. Zdravje je največja investicija in tisto, kar na koncu šteje, sta ravno zdravje in sreča. In to želim vsem!". Vsak trenutek življenja šteje, zato je ob svojem 95. rojstnem dnevu veselo zaplesal.