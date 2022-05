Kviz Družinski dvoboj bo vodil Žan Papič!

Voditelj kviza Družinski dvoboj, ki kmalu prihaja na Planet, je vedno navihani igralec in komik Žan Papič. Kraševec bo s svojim značilnim humorjem in nalezljivo energijo tako zaznamoval tudi enega najbolj priljubljenih in najdlje predvajanih kvizov na svetu, saj bo zabavna oddaja v svoj studio znova povabila tudi slovenske družine in ekipe, ki bodo skušale pravilno določiti najpogostejši odgovor stotih ljudi o različnih temah.

"Če bodo gostje nasmejani, bo moje delo opravljeno"

"Šov v resnici ustvarjajo družine, moje delo je zelo preprosto," pravi Žan Papič in dodaja: "Če bodo gostje nasmejani, bo moje delo opravljeno."

Žan, ki bo v kvizu presenetil tudi z zelo odbitim stilom, je prepričan, da nas z Družinskim dvobojem čaka veliko večerne zabave. "Če vprašaš ljudi, kaj si misli sto Slovencev in Slovenk, lahko pričakujemo zelo zabavne odgovore," pravi in meni, da bodo lahko pri ugibanju sodelovali tudi gledalci doma.

Foto: Planet TV/Blaž Vatovec

Priljubljeni kviz Družinski dvoboj na malih zaslonih po svetu kraljuje že več kot 50 let, svoje različice pa je posnelo več kot 50 držav po svetu. V kvizu se med seboj pomerita dve štiričlanski ekipi družinskih članov. Na začetku predstavnika vsake družine skušata prva pritisniti na gumb in odgovoriti na vprašanje z najpogostejšim odgovorom stotih vprašanih ljudi. Če predstavnik družine pove najpogostejši odgovor, lahko njegova skupina prevzame igro in razkrije vse preostale odgovore. Družina, ki se prebije v finale tekmovanja, se poteguje za glavno nagrado.

Odgovori v kvizu Družinski dvoboj so sestavljeni na podlagi raziskave med stotimi ljudmi. Tekmovalci morajo ugotoviti, kaj je bil najpogostejši odgovor anketirancev, in zbrati čim več točk. V kvizu tako ni toliko potrebno znanje kot povezanost v ekipi in dobre asociacije. Včasih pa je treba staviti tudi na kakšno drzno idejo – in se seveda zabavati!

Družinski dvoboj z Žanom Papičem prihaja na Planet kmalu!

