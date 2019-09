Kultni avto so prodali za več kot dvojno ceno #foto

V nocojšnji oddaji Milijonarja se bo eno od vprašanj nanašalo na kultni avtomobil rumene barve, ki ga je v seriji Samo bedaki in konji vozil Del Boy. Trikolesnik, ki so ga uporabljali v seriji, so pred leti na licitaciji prodali za kar dvojno ceno od pričakovane.

Marsikatero prevozno sredstvo je postalo prepoznavno predvsem zato, ker so ga vozili junaki kultnih serij, med njimi na primer James Bond, Mr. Bean, Batman in ne nazadje Del Boy iz serije Samo bedaki in konji. In ravno rumeni trikolesni kombi se je pojavil v enem od vprašanj v oddaji Milijonar, ki bo na sporedu nocoj.

Avtomobil, ki je bil zaščitni znak bratov Trotter, je zaradi serije dobil veliko zbirateljsko vrednost. Na dražbi konec leta 2017 so primerek, ki je bil uporabljen v eni od serij iz leta 2001, prodali za skoraj 40 tisoč funtov, čeprav so najprej upali na 15 tisočakov.

Vozilo znamke Really Regal iz leta 1968 je za potrebe serije kupil BBC in ga pobarval na rumeno ter nanj namestil znak Trotters Independent Traders. Notranjost je bila okrašena s prepoznavnim živalskim potiskom in različnimi dodatki. Ti so odražali status lika, ki ga je igral sir David Jason.

V 22 letih, kolikor je potekalo snemanje serije Samo bedaki in konji, je bilo sicer uporabljenih več vozil iste znamke, ki so jim ustvarjalci serije nadeli prepoznavno rumeno podobo.

Kviz Milijonar je na sporedu ob ponedeljkih in torkih ob 20. uri na Planetu, serija Samo bedaki in konji pa je na sporedu nocoj ob 22.50.

