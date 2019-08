Tako je zvezdnik iz kultne serije videti danes #foto

Sir David Jason se je rodil leta 1940 v Londonu. Velja za enega najbolj znanih, vsestranskih in cenjenih britanskih igralcev. Preden se je podal v igralski poklic, je delal kot električar. Največji pečat je vsekakor pustil z vlogo Del Boya v seriji Samo bedaki in konji (Only Fools and Horses).

V seriji je debitiral leta 1981 in v tej vlogi vztrajal do posebnega božičnega dela leta 2002. Omenjeni del velja tudi za najbolj gledano televizijsko oddajo vseh časov v Angliji. Za svoj prispevek k igralskemu poklicu in komediji mu je kraljica Elizabeta II. podelila častni naziv sir.

Sir David Jason kot Del Boy in danes Foto: Instagram

"Opažam, da si trenutno vsi želijo postati slavni čez noč, mi pa smo se morali na začetku na turnejah kot neznani gledališki igralci boriti, da smo pridobili občinstvo. Veliko je bilo učenja in to je bilo vse prej kot lahko. Toda to je bil del moje poti, najpomembnejša pa je bila vsekakor ljubezen do igralskega poklica," je svojo dolgoletno uspešno kariero opisal igralec.

Čeprav je navduševal generacije pred televizijskimi sprejemniki, pa vseh zaslug vseeno ne pripisuje sebi. "Brez scenaristov in ekip, s katerimi sem delal, ne bi bilo ničesar," je skromno povedal in dodal: "Nicholas Lyndhurst je to povzel najbolje, ko je govoril o pokojnem scenaristu Johnu Sullivanu, ki je napisal serijo Samo bedaki in konji. Rekel je, da je John ustvaril strelivo, mi pa smo ga samo izstreljevali."

Iz serije Samo bedaki in konji Foto: Instagram

Z Nicholasom Lyndhurstom, ki je v seriji igral njegovega mlajšega brata Rodneyja, sta si še vedno zelo blizu. Priznal je, da se včasih, ko se srečata, še vedno prelevita v Del Boya in Rodneyja: "Oba sva zelo ponosna na to, kar nama je uspelo. Malo igralcev lahko reče, da so tako močno vplivali na življenje ljudi pred TV-zasloni.

V humoristični seriji Še vedno odprto 24 ur (Still Open All Hours) Foto: Instagram

Po veliki uspešnici Samo bedaki in konji, ki jo trenutno lahko gledate na Planetu, je sir David Jason nastopil v še nekaj filmih in serijah. Med drugim je navduševal v vlogi detektiva Frosta v kriminalni nanizanki Frostov pristop (A Touch Of Frost), še vedno pa ga gledalci gledajo v humoristični seriji Še vedno odprto 24 ur (Still Open All Hours).

