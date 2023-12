Kreditojemalce bo odslej identificiral tudi poštar

S pospešeno digitalizacijo in avtomatizacijo postopkov so procese kreditiranja v Addiko banki v zadnjih letih močno optimizirali in pohitrili. Pomembno nadgradnjo v tej smeri predstavlja novost — enostavnejši in udobnejši postopek osebne identifikacije stranke, ki je edini »analogni korak« za odobritev spletnega gotovinskega kredita v znesku do 10.000 evrov in z ročnostjo do 7 let, ter odslej poteka tudi na domu.

Od trenutka, ko stranka odda vlogo, za vse potrebne postopke poskrbi banka

Za stranko, ki se zanima za sklenitev hitrega gotovinskega kredita prek spleta, so za hitro izplačilo na tekoči račun potrebna le tri dejanja: oddaja vloge prek spletnega obrazca, sodelovanje v postopku identifikacije ter podpis kreditne dokumentacije. Za vse ostale procese v celoti poskrbi banka.

"Od oddaje spletne vloge za kredit vsi postopki tečejo hitro in v digitalni obliki, povsem brez papirja. To velja tudi za kontrolo dokumentov, ki jo izvede poštar na naslovu stranke. Lahko bi rekli, da smo banko še bolj približali ljudem, saj pridemo kar na dom. Vsekakor pa lahko stranke, ki izpolnjujejo pogoje, zdaj dobijo gotovinski kredit res kadar koli in kjer koli," je povedal Andraž Vrh, član uprave Addiko banke.

Banka takoj po identifikaciji stranke nadaljuje s procesom odločanja in preveri, ali izpolnjuje pogoje za odobritev kredita. Če pogoje izpolnjuje, bo stranka na svoj e-poštni naslov prejela navodila za podpis kreditne dokumentacije na daljavo, ki jo lahko podpiše na pametnemu telefonu, računalniku ali tabličnem računalniku. Sledi izplačilo kredita s takojšnjim nakazilom na strankin račun katere koli slovenske banke.

"Storitev 'Poštar' nam že daje prve rezultate, na podlagi katerih vidimo priložnosti za dodatne nadgradnje naše ponudbe. Prav z nenehnim iskanjem izboljšav postopkov želimo ostati korak pred konkurenco," je povedal Andraž Vrh, član uprave Addiko banke.

Izjemni pospeški tudi pri poslovanju s pravnimi osebami

Po uspešni digitalizaciji procesa odpiranja poslovnega transakcijskega računa za pravne osebe v lanskem letu je Addiko banka v letos kot izziv sprejela optimizacijo teh postopkov. Povprečni čas odpiranja transakcijskega računa se je skrajšal z 2 dni na zgolj 10 minut, prav tako pa so za več kot 70 % zmanjšali število dokumentov in potrebnih podpisov. Proces »onboardinga« za pravne osebe v celoti poteka brez papirja, prek spletne aplikacije: www.addiko.si/podjetja/onboarding/.