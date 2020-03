Košarkar odkrito spregovoril o sinovi spremembi spolne identitete #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes ob 14.05 si boste na Planetu lahko ogledali oddajo Ellen, v kateri bo gostoval košarkarski zvezdnik Dwayne Wade. Nekdanji soigralec Gorana Dragića pri moštvu Miami Heat v ligi NBA je v pogovoru z voditeljico spregovoril o sinovi spremembi spola in kako je to vplivalo na njegovo družino.

Voditeljica Ellen DeGeneres je v pogovoru s košarkarjem najprej izpostavila, da bi se po njenem osebnem mnenju morali vsi starši zgledovati po njegovem odzivu na sinovo željo po spremembi spolne identitete. Sin je namreč od nekdaj čutil, da se bolj poistoveti z ženskim spolom, pri čemer mu je družina izkazala brezpogojno podporo in ljubezen.

"Ko je sin pri svojih 12 letih prišel domov in nama dejal, da želi, da ga naslavljamo kot žensko, sva z ženo najprej pridobila informacije o celotnem procesu in poiskala ljudi, ki so nama svetovali, kako naj svojemu otroku pomagava postati čim boljša verzija sebe," je razkril Dwayne. Z družino je tako pred kratkim, na rdeči preprogi, sina Zaireja javnosti prvič predstavil kot hčerko Zayo.

V nadaljevanju oddaje sta se Wade in Ellen spomnila tudi na preminulega košarkarja Kobeja Bryanta, za katerega je nekdanji košarkarski zvezdnik dejal, da je bil njegov največji življenjski vzornik in da ga bo zelo pogrešal.

Utrinek pogovora Ellen z nekdanjim profesionalnim košarkarjem Dwaynom Wadom si lahko pogledate v spodnjem videu, več pa sledi danes ob 14.05 na Planetu:

