Komu bo sreča tokrat bolj naklonjena? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19.45 na Planetu ne zamudite še ene razburljive Piramide sreče z Jonasom Žnidaršičem, v kateri bomo videli dvoboj med moško in žensko ekipo. Na eni strani "svaka", na drugi "svakinji". Tudi tokrat znanje ne bo dovolj, veliko bo odvisno tudi od padanja nepredvidljivih krogel.

Prvi tekmovalki današnje oddaje bosta Tanja Virant in Kristina Lovšin. In kako sta se spoznali? "Enostavno, spoznala sem njenega brata, Kristina pa je prišla zraven v družinskem paketu. Poznava se že 7 let," je v smehu povedala Tanja.

"Skupna so nama predvsem kulinarična doživetja - Tanja je odlična kuharica. Največ smo doživeli na skupnih potovanjih, ki se jih je nabralo že kar nekaj. Čas za skupni klepet pa ponavadi združiva s športanjem na bližnji hrib," je dodala Kristina.

V kvizu Piramida sreče pa bo veliko odvisno tudi od tega, kako naklonjene jima bodo krogle. Tanji in Kristini je bila doslej sreča sicer že naklonjena, čeprav sta pri tveganju obe bolj previdni.

"Jaz sem kar ziheraš, tveganje ni moje področje. Rada sem spontana, kadar je v igri denar ali nevarnost pa sem po navadi za bolj gotove odločitve. Moj največji dobitek je bil električni skiro, ki ga uporabljam za v službo," je povedala Tanja. Podobno razmišlja tudi Kristina: " Čeprav je moje astrološko znamenje znano po tveganju, sem 110 odstotni ziheraš. Verjamem v srečo, že marsikaj sem zadela v preteklosti. Moje vodilo pa je: bolje vrabec v roki, kot golob na strehi."

Drugi nocojšnji tekmovalni par bosta Klemen Wolf Završnik in Aljaž Plestenjak, ki sta tudi "svaka". Klemen je namreč v zvezi z Aljaževo sestro, s katero ima tudi otroka.

Sotekmovalca skupaj počneta marsikaj, najraje pa si ogledata kakšno nogometno tekmo ali se družita ob športnih aktivnostih. Klemen dela kot stavni svetovalec, kar je za marsikoga precej nepoznan poklic. "Poskušam zmanjšati faktor sreče tistim, ki igrajo športne stave. Svetujem jim, kaj staviti oziroma kaj se splača staviti," je razložil.

Tudi sicer ima z igrami na srečo kar nekaj izkušenj, med drugim se je leta 2011 v Vegasu udeležil svetovnega prvenstva v pokru, kar je bila zanj nepozabna izkušnja, čeprav na turnirju ni dosegel vidnejše uvrstitve. Čez Lužo je bil tudi že Aljaž. Obiskal je New York, ki ga je navdušil. Kljub velikosti mesta se je namreč tam počutil varnega in dobrodošlega.

Piramida sreče je na sporedu vsako nedeljo ob 19.45 na Planetu. Bodite z nami! Ob 21.30 pa ne zamudite kultnega muzikala Mamma mia z Meryl Streep.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.