Koliko tehta naša duša? #foto

Je 21 gramov teža naše duše, ko ob smrti zapusti telo? S tem vprašanjem se je leta 1901 ukvarjal znanstvenik dr. McDougall, na podlagi njegovih eksperimentov in teorije pa so posneli tudi istoimenski film 21 gramov, v katerem je eno od glavnih vlog odigral trikratni nominiranec za oskarja Sean Penn. Film bo na sporedu v soboto ob 22.40 na Planetu.

Nenavaden poskus je bil izveden 10. aprila 1901 v Massachusettsu, kjer je dr. Duncan McDougall želel dokazati, da ima človeška duša maso, ki jo je mogoče stehtati. Poskus je bil narejen na šestih bolnikih, natančneje na petih moških in eni ženski, ki so bili tik pred smrtjo postavljeni na posebej za ta namen izdelane tehtnice.

Vsako telo je stehtal pred smrtjo in po njej, da bi ugotovil razliko. Merilna naprava je pokazala, da se je masa zmanjšala za 21 gramov. Od šestih bolnikov so upoštevali le rezultate štirih, saj sta dva umrla, preden so ju priključili na merilno napravo.

Foto: Printscreen YouTube Padec mase je povsem nerazložljiv. Upoštevali so tudi zrak iz pljuč in telesne tekočine. V enem primeru je bolnik ob smrti ohranil svojo težo, po eni minuti pa izgubil približno dvajset gramov. Dr. McDougall to pojasnjuje na naslednji način: "Verjamem, da je flegmatična duša tega človeka ostala v telesu eno minuto po smrti, preden je zapustila telo. Nič drugega ni, kar bi lahko razložilo izgubo mase."

Foto: Printscreen YouTube Poskus so čez leta izvedli še pri psih in miših, vendar spremembe v masi ob poginu živali niso zaznali. Po eksperimentih dr. Duncana McDougallae je bil navdahnjen tudi film 21 gramov.

Gre za zgodbo o upanju, človeštvu, o borbenosti in preživetju. Naj se bojimo smrti ali ne, obišče nas zagotovo in v tistem trenutku je naše telo 21 gramov lažje. Film raziskuje tako čustveni kot fizični obstoj treh ljudi v obdobju nekaj mesecev. Nesreča nepričakovano združi njihova življenja in usode ter jih popelje v svet ljubezni, maščevanja in obljubljene odrešitve.

Film 21 gramov.

Film 21 gramov, v katerem navdušujejo Sean Penn, Benicio Del Toro in Naomi Watts si na Planetu lahko ogledate v soboto ob 22.40.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.