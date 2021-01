Koga vse bi Gaja Prestor gostila v novi oddaji? #video

Voditeljica nove magazinske oddaje Planet Vau Gaja Prestor obljublja oblico zabave in dobre glasbe v novi oddaji. Ker je tudi sama glasbenica, dobro pozna našo zabavno sceno. V oddaji bomo bolje spoznali tudi njo, tudi skozi njeno glasbo.

"V bistvu sem leto 2020 porabila za to, da sem veliko razmišljala o tem, kaj bi rada letos z glasbo dosegla, in tudi zamenjala producenta. Izbrala sem in delam z dvema novima. Pripravljam kar tri pesmi, upam, da bodo čim prej izdane in da boste eno od njih lahko slišali tudi v oddaji," pravi Gaja Prestor.

Ceni veliko kolegov, zato odločitev, koga bi gostila v oddaji, ni lahka. Izbrala je tiste z dobro glasbo in besedili. Izbiri prisluhnite v spodnjem videu.

"Rekla sem, da bi v tej oddaji rada izpostavila slovenske glasbenike, mlade ustvarjalce. Zdi se mi, da je to ena taka sveža oddaja, prava točka, kjer se lahko zberejo vsi in poudarijo slovenski glasbeniki."

V tem času, ko ne moremo na koncerte in ko druženje na dogodkih ni mogoče, vam mi to ponujamo vsaj na televizijskih ekranih. Bodite z nami!

Planet Vau bo prvič na sporedu v nedeljo, 31. januarja, ob 18.30 na Planet TV. Ne zamudite!

