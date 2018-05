Kartoteka o umoru pri Gramozni jami v Ljubljani

Kartoteka

V ponedeljek, 14. maja, bo ob 21.00 na sporedu nov del oddaje Kartoteka, ki osvetljuje najbolj odmevne zločine, ki so pretresli in spremenili Sloveniji. Tokrat bodo ustvarjalci pod drobnogled postavili umor pri Gramozni jami v Ljubljani. Nenad Mirović je bil leta 2012 za umor Matjaža Volka obsojen na 30 let zaporne kazni.

Kartoteka predstavlja serijo oddaj o največjih zločinih, ki so pretresli in na nek način spremenili Slovenijo. Format oddaje je dokumentarne narave, vključuje pa izjave udeležencev, preiskovalcev, novinarjev in ostalih, ki so se z zgodbo ukvarjali in jo spremljali. Oddaja poleg arhivskih posnetkov ponuja tudi grafične rekonstrukcije ter igrane prizore.

V sedmem delu, ki bo na sporedu v ponedeljek, 14. maja, bomo ob 21. 00 pod drobnogled vzeli umor pri Gramozni jami v Ljubljani. Gregor Britovšek in Nenad Mirović sta bila leta 2012 za umor Matjaža Volka obsojena na 30 let zaporne kazni. Višje sodišče je Mirovića spoznalo za krivega umora, Britovška pa za napeljevanje k umoru zaradi koristoljubja.

Truplo 25-letnega Velenjčana so 19. marca 2002 našli pri Gramozni jami v Ljubljani. Takoj po umoru so preiskovalci Britovšku prišli na sled, za Mirovićem pa so jo izgubili, saj je pobegnil v tujino. Na podlagi mednarodne tiralice so ga prijeli šele pet let pozneje, ko so ga dunajski policisti ujeli zaradi preprodaje mamil. "Ni nobenega dvoma, da imata na vesti umor" Po izvedenem kazenskem postopku so celjski okrožni sodniki leta 2009 Britovška in Mirovića oprostili. Po pritožbi tožilstva pa so sodni spis pod drobnogled vzeli še ljubljanski višji sodniki, ki so zadevo ponovno preiskali in presodili, da ni nobenega dvoma, da imata na vesti umor. Oba so obsodili na 30 let zaporne kazni.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.