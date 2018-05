Kartoteka o trojnem umoru v Rovinju

V ponedeljek, 3. junija, bo ob 21.00 na sporedu nov del oddaje Kartoteka, ki osvetljuje najbolj odmevne zločine, ki so pretresli in spremenili Slovenijo. Tokrat bodo ustvarjalci pod drobnogled postavili trojni umor v Rovinju.

Kartoteka predstavlja serijo oddaj o največjih zločinih, ki so pretresli in na nek način spremenili Slovenijo. Format oddaje je dokumentarne narave, vključuje pa izjave udeležencev, preiskovalcev, novinarjev in ostalih, ki so se z zgodbo ukvarjali in jo spremljali. Oddaja poleg arhivskih posnetkov ponuja tudi grafične rekonstrukcije ter igrane prizore.

V osmem delu, ki bo na sporedu v ponedeljek, 4. junija, bomo ob 21. 00 pod drobnogled vzeli trojni umor v Rovinju. Pred kamero bodo spregovorili kriminalisti, ki so vodili primer, odvetniki in drugi vpleteni v razvpiti primer.

Spomnimo: V Rovinju so avguta 2002 odkrili trupla Vesne Pavlin Rakić, njenega soproga Georga Rakića in njunega 12-letnega sina Bojana. Oktobra so možje postave trojnega umora osumili Ivana Perića, sina Vesne Pavlin Rakić iz prvega zakona, ki je bil leta 2004 na sodišču spoznan za krivega. Trenutno na Dobu prestaja 30-letno zaporno kazen.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.