Kakšen šok: Želel jo je zasnubiti, nato pa ...

Od ponedeljka do srede ob 21. uri lahko na Planetu spremljate nov ljubezenski eksperiment Hiša ljubezni, ki ponuja razburljivo dogajanje. Že na prvi ceremoniji, kjer udeleženci lahko drug drugega zaprosijo za roko, je prišlo do nepričakovanega zapleta.

V prvi epizodi eksperimenta, v katerem se je sedem samskih moških in sedem samskih žensk preselilo v isto hišo, v upanju, da bodo tam našli svojo sorodno dušo in se poročili, so se udeleženci uspeli nekoliko spoznati, že nocoj pa jih čaka prva ceremonija, na kateri lahko zaprosijo za roko. Če na ceremoniji nihče nikogar ne zaprosi za roko, morajo udeleženci izbrati eno žensko in enega moškega, ki morata šov zapustiti.

Kot kaže, se bo že nocoj našel nekdo, ki bo že na prvi ceremoniji pripravljen poklekniti pred svojo izbranko, kljub temu da časa za spoznavanje ni bilo ravno veliko in je tveganje za zavrnitev res veliko. To bo Chris.

Chris Foto: promocijsko gradivo

"Brianne, nič ne vem o tebi, toda najpomembnejše je tvoje srce. Želim nekoga, čigar glas bom slišal. To je vredno slišati. Verjamem, da se bom zaljubil vate," so bile njegove besede.

Foto: promocijsko gradivo

"Dogaja se. Nameraval me je zasnubiti," je bila ob njegovih besedah navdušena Brianne. Toda, ko je Chris želel nadaljevati, ga je prekinila Missy: "Chris. Zelo me privlačiš. Imaš globino, ki jo iščem. Čutim, da bi bilo super, če bi lahko to raziskala."

Missy Foto: promocijsko gradivo

Vsi zbrani so bili ob teh besedah v šoku, razumljivo najbolj Brianne. "Kaj, prekleto? Mislila sem, da sva s Chrisom na pravi poti do poroke in zdaj ga je začela osvajati Missy." Kako se je nepričakovana situacija razpletla, izveste v nocojšnji epizodi šova Hiša ljubezni.

Brianne Foto: promocijsko gradivo

Ljubezenski eksperiment Hiša ljubezni je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri. Pred tem ne zamudite oddaje Prenova doma.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.