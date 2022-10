Vse od napada na Ukrajino smo se začeli zavedati, kako pomembna je prehranska neodvisnost. Samo spomnimo se bojazni, da bomo ostali brez žitaric, s tem pa moke in preostalih osnovnih dobrin.

In idealna rešitev? Kupovanje sveže, domače hrane, ki ne prepotuje dolge poti, preden se znajde na trgovinskih policah. A zdi se, da se domači izdelki v času draginje vse redkeje znajdejo v nakupovalnih košaricah kupcev. K temu so pripomogle tudi primerjave cen, ki so dobrine, označene z lokalno in domače, pri mnogih pahnile na rob nakupovalnega seznama. Kako samooskrbna pravzaprav je Slovenija, izveste v zgornjem prispevku.

