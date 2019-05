Inovativne metode: kako otroka naučiti učenja? #video

Bi si upali svoje navade in rutine na preizkušnjo postaviti tudi vi in za nekaj dni zamenjati ženo? Prijavite svojo družino in preverite, kako bi se v kratkem družbenem eksperimentu odrezali sami! IZPOLNITE PRIJAVNICO.

"Vse učiteljice ti povedo, kaj moraš znati, nihče pa ti ne pove, kako si zapomniti učno snov. In to je moje poslanstvo, da predajam zabavne učne metode učencem od 3. leta do tistih, ki imajo 94 let, tudi številnim staršem in učiteljem, ki mi sledijo," je povedala Mojca. Enega od načinov, kako si zapomniti besedo, je razložila tudi otrokoma iz spodnjega videa.

