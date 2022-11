"Imenitna izvedba, pripravljena s trudom"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sinoči, 17. novembra 2022 je na velika platna prišel grozljivi triler, začinjen s črnim humorjem in odlično igralsko zasedbo, MENI.

V Cineplexxu Ljubljana - Rudnik smo film pričakali ob prijetnem druženju z znanimi obrazi

Da med ogledom filma nismo bili lačni, je za odlično pogostitev pred filmom poskrbel GIG Bar & Burger

Na projekcijo smo torej prišli s polnimi želodci, v MENIJU pa smo videli, kako tekom večera osebje v Hawthornu postreže šest miz, od katerih vsaka predstavlja določeno vrsto ljudi, ki so razjezili ali podcenjevali kuharja Slowika – od nezadovoljnih dolgoletnih obiskovalcev do pompoznih kulinaričnih kritikov in vsevednih gurmanov...

Film MENI si že lahko pogledate v vseh kinih po Sloveniji. Distributer filma je Blitz Film & Video Distribution.