Rachel McAdams prvič po porodu spet blestela na rdeči preprogi #foto

Potem ko se je nazadnje aprila sprehodila po rdeči preprogi, mesec po tem, ko je rodila sinčka, je kanadska igralka prekinila vse stike z mediji in se posvetila družini. Pred nekaj dnevi pa smo jo ponovno lahko videli blesteti na podelitvi nagrad na področju znanosti. Zagotovo pa to ni Rachel, ki smo je vajeni.

Malce zapolnjena lička, sijoče oči in čudovita obleka. Vloga mame ji je očitno pisana na kožo, saj je videti srečna. Kdaj bo spet intenzivno posegla po vlogah v filmih, še ni jasno. Trenutno se posveča družini in se pripravlja na snemanje novega dela serije filmov o Sherlocku Holmsu z igralcem Robertom Downeyjem Juniorjem.

Do premiere filma bo minilo še nekaj časa, saj je načrtovan za leto 2020, do takrat pa si lahko pogledate Rachel v njenih prejšnjih raznolikih vlogah. Ena, ki je zagotovo vredna ogleda, je v erotičnem trilerju Strast, kjer zaigra ob boku Noomi Rapace. Z Noomi sta že stari znanki iz filma Sherlock Holmes in sta v erotičnem trilerju odkrili popolnoma drugo plat svojega odnosa.

Film Strast si lahko ogledate danes ob 22.40 na Planetu!

Film govori o bitki za premoč med dvema kolegicama: samozavestno Christino (Rachel McAdams) in njeno nedolžno, naivno, a nadarjeno varovanko Isabelle (Noomi Rapace). Christine nima nobenih zadržkov, da ne bi ukradla Isabelline ideje in je v službi prodala za svojo, toda ko se dekle zaplete v razmerje z enim od Christininih ljubimcev, izbruhne med njima vojna, ki ju popelje v smrtonosni vrtinec zapeljevanja, manipulacije in poniževanja.

