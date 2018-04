Tako je videti le mesec dni po porodu

Tako je igralka videti le mesec dni po porodu. Foto: Getty Images

39-letna zvezdnica je očitno še ena tistih slavnih, ki se po porodu očitno ne spopadajo z odvečnimi kilogrami. Le mesec dni za tem, ko je povila sinčka, je namreč spet vitka kot prej. Svojo poporodno postavo je pokazala v prosojni rožasti obleki, ki je bila stisnjena v pasu in je tako še dodatno poudarjala njene ozke boke.

Rachel McAdams s soigralcema Rachel Weisz in Alessandrom Nivolo. Foto: Getty Images

Na premieri se je Rachel McAdams pridružila igralska kolegica in soimenjakinja Rachel Weisz, s katero sta skupaj zaigrali v filmu, ki govori o ljubezni med dvema ženskama. Ker je tudi Weiszova pred kratkim razkrila, da pričakuje prvega otroka s soprogom Danielom Craigom, sta se zvezdnici šalili, da je bilo očitno med snemanjem nekaj v zraku, saj sta obe zanosili. "Mislim, da je bila med snemanjem v zraku res močna ljubezen. Ljubezenski prizori so naredili svoje," sta se na premieri šalili igralki.

Pa vendar je to, da je ženska, za katero je devet mesecev nosečnosti in porod, spet tako hitro vsa vitka in lepa, velika redkost. Ali celo neka zvezdniška kaprica, ki ostalim 'navadnim smrtnicam' daje povsem napačno sporočilo.

Večina novopečenih mamic namreč potrebuje več časa, da si telo opomore od nosečnosti in poroda. Ena rednih zvezdnic, ki se tega zaveda in ki je po obeh porodih to tudi s svojimi fotografijami na družbenih omrežjih in v intervjujih izpostavljala, je pevka Pink.

Pink z družino. Foto: Instagram