Igralec svari pred spletnimi prevaranti, ki se izdajajo za njega

Clive Standen, zvezdnik serije Ugrabljena (drugo sezono lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 21. uri), je svoje oboževalce opozoril pred lažnimi profili na družbenih omrežjih, ki se izdajajo za njega in zahtevajo plačilo za srečanje z njim.

Igralec, ki ima na svojem profilu na Instagramu 880 tisoč sledilcev, je v zadnjem času opazil porast lažnih profilov, ki naj bi bili njegovi, zato se je odločil, da bo svoje oboževalce opozoril pred spletnimi prevaranti. Prav zato je svoj profil potrdil z modro kljukico, ki na Instagramu zagotavlja pristnost profila, svojim sledilcem pa zagotovil, da nikoli ne bi zahteval plačila za srečanje.

"Nikoli nisem in nikoli ne bi prek družbenih omrežij zahteval plačila za srečanje z mano," je zapisal 39-letni igralec in oboževalce prosil, naj ne izdajajo svojih osebnih ali bančnih podatkov.

"Družbena omrežja so lahko ob pravilni uporabi čudovita. Všeč mi je, da lahko delim svoja potovanja z vseh koncev sveta. Vendar pa tu preži tudi nevarnost," je zapisal in dodal: "Če kdorkoli trdi, da sem jaz, in hoče od vas denar, potem gre za prevaro."

Igralcu so se za opozorilo zahvalili tudi njegovi oboževalci. "Hvala, Clive! O tej zadevi sem ravno zadnjič govoril s svojim prijateljem," je zapisal eden od njih, drugi pa je dodal, da je prijavil že najmanj devet lažnih profilov. "Hvala, da si omenil to težavo. Resnično lepo od tebe, da skrbiš za ljudi, ki te podpirajo in te imajo radi," je še zapisal eden od igralčevih sledilcev.

Cliva lahko od ponedeljka do petka ob 21. uri spremljate na Planetu v že drugi sezoni razburljive serije Ugrabljena (Taken).

