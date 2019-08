Igralec nasmejal: že pet let piše magistrsko nalogo o lenobi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralec Stane Tomazin, ki je nastopil v posebni dobrodelni oddaji Milijonarja, je povedal, da že pet let piše magistrsko nalogo na temo lenobe. Za šalo je dejal, da je v tem obdobju vsekakor že opravil praktični del naloge, upa pa, da mu bo do konca leta vse skupaj uspelo preliti tudi na papir. Vseeno pa ni želel napovedati natančnega datuma končanja naloge, saj je to v preteklosti že večkrat storil. Znanci zato ob vsaki naslednji napovedi močno zavijajo z očmi.

O igralcu smo v oddaji izvedeli še eno zabavno zanimivost iz zgodnjega otroštva: do drugega leta starosti ni znal govoriti. Prepričan je, da zaradi tega zdaj nima nobenih posledic. Še več njegova mati je z nasmeškom na obrazu potrdila, da je vse skupaj v naslednjih letih hitro in brez težav nadoknadil. Več v videu.

Kviz Milijonar je na sporedu ob ponedeljkih in torkih ob 20. uri na Planetu.

