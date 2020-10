Hofer že 5. leto ozavešča o raku dojk

Rak dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah v Sloveniji, prizadene pa lahko tudi moške. Ob mednarodnem mesecu ozaveščanja, rožnatem oktobru, pri podjetju Hofer že 5. leto zapored pozivajo k rednemu samopregledovanju, aktivnemu življenjskemu slogu in uravnoteženi prehrani. Skoraj 2000 zaposlenih si bo oktobra v znak podpore in ozaveščanja nadelo roza masko in pentljico, na policah Hoferjevih trgovin pa bodo znova na voljo t. i. dobrodelni šampinjoni v roza embalaži. Od vsakega prodanega paketa bodo tudi letos 10 centov namenili preventivnim programom Združenja Europa Donna Slovenija.

V Sloveniji za rakom dojk na leto zboli okoli 1400 žensk in 10 moških. Bitko z boleznijo izgubi več kot 400 žensk in dva moška.¹ Preventiva v obliki zdravega načina življenja, rednega mesečnega samopregledovanja ter odzivanje na povabila presejalnih programov so pomembne odločitve za zdravje in zgodnje odkrivanje rakavih sprememb. Tega se zavedajo tudi v podjetju HOFER, kjer v znak podpore že tradicionalno izvajajo projekt Roza oktober.

"Ozaveščanje o pomenu redne preventive v obliki rednih mesečnih pregledov in vsesplošnega zdravega načina življenja v podjetju izvajamo že 5. leto. Tradicionalno v oktobru kupci na naših policah najdejo šampinjone, ki so preoblečeni v roza embalažo. Tudi letos bomo zbrana sredstva namenili Združenju Europa Donna Slovenija, tokrat za preventivne programe ozaveščanja o pomenu zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja raka dojk."

Zdravje je na prvem mestu

Tudi Hoferjevi zaposleni ozaveščajo o pomembnosti preventive.

Skrb za zdravje zaposlenih je pomemben vidik Hoferjevega poslovanja. Letos zdravju na delovnem mestu posvečajo še dodatno pozornost. Med svoje zaposlene bodo tako oktobra razdelili zaščitne maske in pentlje, ki jih bodo tudi izven delovnega mesta opominjale, da je za zdravje treba skrbeti vsak dan, ne le oktobra. Tudi barva maske ne bo naključna. "Sporočilnost roza barve je posvečena ozaveščanju o raku dojk, medtem ko svetlo modra barva opozarja na raka prostate," so razložili.

Zdrava prehrana in gibanje sta pomembna

Poleg samopregledovanja ne smemo pozabiti na zdrav življenjski slog, ki ga lahko zagotovimo z rednim gibanjem ter skrbjo za fizično in duševno zdravje. "Omejite čas, ki ga preživite sede. Udejstvujte se raznih dejavnostih, kot so hitra hoja, tek, kolesarjenje, plavanje, tek na smučeh ... Redna telesna dejavnost je pomembna, saj krepi telo, imunsko odpornost, skrbi za sprostitev in pozitivno vpliva na samopodobo posameznika. Poleg uravnotežene prehrane je telesna dejavnost bistvena sestavina zdravega načina življenja in zmanjšuje tveganje za nastanek raka dojk," poudarjajo v Združenju Europa Donna Slovenija. Dodajajo, da je ob tem treba pozornost nameniti tudi uravnoteženi prehrani. "Zdrava in uravnotežena prehrana naj bo naša prioriteta, saj nam omogoča zdravo življenje. S prehrano je treba vzdrževati dobro prehranjenost ter telesno in duševno zmogljivost. Temelj zdrave prehrane je raznovrstna in uravnotežena prehrana, sestavljena iz vseh skupin živil v razumnih količinah, s katero telo dobi dovolj kalorij in nujno potrebnih hranilnih snovi."

Za vsak paket šampinjonov, kupljen oktobra, bo HOFER 10 centov namenil Združenju Europa Donna Slovenija

Za vsak paket šampinjonov, kupljen oktobra, bo HOFER 10 centov namenil preventivnim programom ozaveščanja o pomenu zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja raka dojk Združenja Europa Donna Slovenija. Projekt Roza oktober pri Hoferju izvajajo že 5. leto zapored. V dosedanjih prizadevanjih so zbrali že blizu 30.000 evrov.

[1] Po podatkih Registra raka za Slovenijo je v letu 2017 zbolelo 1399 žensk in 10 moških. Tega leta je za rakom dojk umrlo 433 žensk in dva moška.

