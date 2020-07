Filmski zvezdnik se je v oddaji brez zadržkov slekel do golega

Danes ob 17. uri si boste na Planetu lahko ogledali zabavno potopisno oddajo Bolje pozno kot nikoli, v kateri prekaljeni mački Hollywooda spoznavajo različne svetovne kulture in preizkušajo njihove običaje. Med obikom Barcelone se je Henry Winkler preizkusil v najbolj drzni vlogi do zdaj.

Igralec Henry Winkler se je pri svojih 72 letih preizkusil kot goli model za svoje kolege, ki so se v Barceloni odpravili na tečaj kiparjenja. Igralec, znan po vlogi Fonzija v priljubljeni humoristični seriji Srečni dnevi (Happy Days), se je izziva lotil v zabavni potopisni seriji Bolje pozno kot nikoli, ki jo snema skupaj z legendami, kot so William Shatner, Terry Bradshaw in George Foreman.

William Shatner in Terry Bradshaw sta komaj zadrževala smeh.

"Šli smo na umetniški tečaj ustvarjanja iz gline, jaz pa sem bil goli model," je pojasnil Winkler. "Jasno je, da trenutno okoli pasu nosim težo še enega človeka, a vseeno sem se postavil tja in pokazal čisto vse. Pri tem pa mi je Bill (William Shatner) dajal navodila, naj poziram kot angel. Žalostni angel," je izkušnjo v smehu opisal Winkler.

To je le ena od zabavnih izkušenj, ki so jo zvezdniki doživeli v Barceloni. Med drugim so se preizkusili v plesanju tanga, parasailingu in preizkusili nekaj njihovih kulinaričnih dobrot.

V naslednjem delu, ki si ga boste lahko ogledali že v nedeljo ob 17. uri na Planetu, pa se bo zabavna ekipa mudila v Madridu. Med drugim so se preizkusili tudi kot bikoborci. Utrinek iz oddaje, kjer so se učili, kako delati s pobesnelimi biki, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Oddaja Bolje pozno kot nikoli je na Planetu na sporedu vsako soboto in nedeljo ob 17. uri.

