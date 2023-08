Filmski konec tedna na Planetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto ob 20. uri vas na Planetu čaka odlična drama Pozabljeni (Time Out Of Mind), v kateri Richard Gere igra Georgea, ki najde zatočišče v bolnišnici Bellevue, sprejemnem centru za brezdomce na Manhattnu, kjer mu prijatelj pomaga popraviti odnos z odtujeno hčerko.

Zanimivo je, da je bil na začetku snemanja tega filma Richard Gere zaskrbljen, da ga bodo mimoidoči na ulicah prepoznali. S skrito kamero so namreč želeli ujeti pristne odnose ljudi do brezdomcev. Ampak strah je bil odveč. Od ogromne množice ljudi, ki so šli na ulici mimo filmskega zvezdnika, ki je bil oblečen kot brezdomec, sta ga le dva vprašala, ali je Richard Gere.

Ob 22.30 sledi črna komedija Avgust v okrožju Osage (August: Osage County). Prepričljiva freska pokončnih žensk iz družine Weston, katerih poti so se skozi viharje življenja razšle. Družinska kriza jih spet vse zbere v Oklahomi, v hiši, v kateri so odrasle. Prav tako se bodo štiri hčerke spet spopadle z materjo, težavno, kompleksno in ne najbolj zgledno osebo.

Foto: promocijsko gradivo

Ob ponovnem snidenju v vsej surovi odkritosti izbruhnejo njihove potlačene zamere in patologija incestnih razmerij, iz omar popadajo okostnjaki, kompenzirajo se disfunkcionalni odnosi in na dan privrejo mučne travme ter osebne frustracije. V filmu sta posebej briljantni Meryl Streep in Julia Roberts.

Nedelja na Planetu bo akcijsko obarvana. Ob 20. uri si boste lahko ogledali uspešnico Dan neodvisnosti: Nova grožnja (Independence Day: Resurgence). Dvajset let po Dnevu neodvisnosti, ko se je človeštvo komaj ubranilo pred Nezemljani, se Zemlji približuje nova nevarnost. Zlobnim vesoljcem je tik pred porazom uspelo poslati klic v sili, da bi priklicali še večjo vojsko.

Foto: promocijsko gradivo

Ljudje so se v tem času s pomočjo novih tehnologij poskusili pripraviti na morebitno novo invazijo, toda novo orožje vesoljskih zavojevalcev lahko s pomočjo spreminjanja gravitacije v trenutku uniči celotna mesta. Na srečo so junaki prve vojne še vedno sposobni galaktični nesnagi pokazati, kako se je treba boriti za neodvisnost.

Ob 22.30 sledi še zgodovinska vojna drama Vojna za vero (For Greater Glory), ki se lahko pohvali z odlično igralsko zasedbo. V filmu med drugim igrajo Andy Garcia, Eva Longoria, Oscar Isaac in Peter O'Toole.

Foto: promocijsko gradivo

Film je kronika mehiškega državljanskega upora proti ateistični vladi, ki je potekal med letoma 1926 in 1929.

V soboto ob 18. uri na Planet 2 ne zamudite neposrednega prenosa dobrodelnega nogometnega spektakla GAME4UKRAINE, ki se bo odvil na stadionu Stamford Bridge v Londonu in na katerem se bodo na zelenici pomerili številni nogometni zvezdniki.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.