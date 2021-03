Pa smo le dočakali pomlad! Toplejši dnevi nas kar kličejo k aktivnostim v naravi in sproščenim trenutkom na prostem. Skrajni čas je, da osvežimo svojo spomladansko garderobo in se podamo novim dogodivščinam naproti. Za modno obarvano pomlad bodo poskrbeli v Europarku Maribor , kjer pripravljajo navdihujoče modne trende. Od ponedeljka, 29. 3., boste na Europarkovih družbenih omrežjih lahko spremljali aktualne modne smernice za pomlad in poletje, ki jih bodo predstavili modeli, izbrani na modnem natečaju. Ste pripravljeni na spomladansko modno raziskovanje?

Europark predstavlja navdihujoče modne trende za pomlad in poletje. (grafika_AV studio)

Pomlad je čas za modo z navdihom

Namig za letošnjo pomlad: sledite svoji modni intuiciji in pustite domišljiji prosto pot. (foto_Bojan Mihalič) Pomlad je čas za nove začetke in sveže ideje. Cvetoča barvna kulisa v nas prebuja prijetne občutke, obenem pa nam je lahko v navdih tudi pri izbiri spomladanske garderobe. Kako navdihujoča je lahko pomlad, se boste prepričali ob predstavitvi Europarkovih modnih trendov, ki jih boste od 29. marca dalje lahko spremljali na Europarkovem Instagram profilu. Zime je nepreklicno konec, zato je napočil trenutek, da si privoščite bolj lahkotne modne kose. Aktualne spomladanske modne kolekcije že najdete tudi v največjem nakupovalnem središču severovzhodne Slovenije, kjer vas čaka pestra izbira najbolj priznanih blagovnih znamk. Lahko se odločite za pastelne tone v različnih odtenkih in se poigrate z različnimi kombinacijami, v katerih boste blesteli tako v službi kot v prostem času. Letošnjo pomlad boste na svoj račun prišli tudi vsi ljubitelji črtastih modnih kosov. Poskusite jih kombinirati na različne načine in ustvariti nepozabne stajlinge! V modnem izboru za prihajajoče mesece ne smejo manjkati niti klasični modni kosi v osveženi preobleki, kot so džins na tisoč in en način, pisani vzorci in še in še. Še namig za letošnjo pomlad: sledite svoji modni intuiciji in pustite domišljiji prosto pot.

