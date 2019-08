Europark Maribor praznuje: z odličnimi poslovnimi rezultati

Že 19 let Europark Maribor zasleduje svoje poslanstvo: zadovoljevati potrebe in želje obiskovalcev. Na današnji novinarski konferenci so predstavili poslovne rezultate preteklega leta, dogodke ob letošnjem rojstnem dnevu in načrte za prihodnost.

Ponovno rast prihodkov in milijoni obiskovalcev

V mariborskem Europarku so lani dosegli 4,7-odstotno rast prihodkov ter skoraj 7,7 milijona obiskov, kar pomeni 3,7-odstotno rast obiska. Simona Mandl, Europarkova center managerka, ki že devet let skrbi za razvoj in napredek največjega nakupovalnega središča v severovzhodni Sloveniji, je na današnji novinarski konferenci povedala, da navedeno potrjuje, da "je naša začrtana strategija poslovanja in razvoja nakupovalnega središča pravilna. Pravi je način, na katerega sledimo potrebam in željam obiskovalcev ter dvigujemo raven nakupovalne izkušnje." Pri tem je izpostavila trdo delo vseh zaposlenih: "V mislih imam tako sodelavce ožje ekipe kot tudi vse partnerje in njihove zaposlene. Ponosna sem na to, da je prav zaradi trdega dela vsakega od nas Europark danes največje in najboljše nakupovalno središče v regiji."

Raznolika in privlačna ponudba, ki bo deležna še nadgradnje

V 120 skrbno izbranih prodajalnah in lokalih ponujajo svetovno priznane blagovne znamke, ki so v koraku z zadnjimi trendi. "V Europarku se neprestano trudimo, da obiskovalci pri nas dobijo tisto, kar potrebujejo. Zato neprestano posodabljamo ponudbo," je povedala Simona Mandl. Tako so od začetka letošnjega leta že pozdravili odprtje novih prodajaln Buzz, Promod, Palmers, XYZ, Cvetličarne Park, SIMPLE barber shopa, prenovljenih prodajaln dm in Big Bang ter restavracije Interspar. Simona Mandl je napovedala še nadgradnjo te ponudbe, in sicer "prihod prodajalne Baby Center ter nove blagovne znamke italijanske otroške konfekcije Idexe. Prav tako bomo odprli novo prodajalno Just-R, ki bo ponujala izbrane modne kose v italijanskem trendovskem stilu." Europark Maribor, ki zaposluje približno tisoč posameznikov, je po besedah Simone Mandl prav zaradi pestre ponudbe trendovskih izdelkov in raznolikih storitev tako priljubljen v regiji: "Pri nas dobijo vse pod eno streho in to cenijo."

Nenehno vlaganje v razvoj in napredek

V Europarku Maribor nenehno vlagajo v razvoj in napredek, s čimer želijo obiskovalcem omogočiti še boljšo in prijetnejšo nakupovalno izkušnjo ter obenem zagotoviti večjo energetsko učinkovitost naprav in sistemov: "Obnovili smo dovozne površine v garaži, obnavljamo še streho in interjer. V Europarku smo v te naložbe vložili skoraj šest milijonov evrov," je razložila Simona Mandl. Poleg zavedanja okoljskih izzivov današnjega časa se v Europarku zavedajo tudi pomena lokalne skupnosti, v kateri delujejo. Zato vsako leto podpirajo pozitivne lokalne projekte in organizacije, kot so Festival Lent, Zlata lisica, Evropska noč raziskovalcev, NK Maribor in številni drugi. Prav tako tudi sami organizirajo družbenoodgovorne dogodke, letos so že 11. leto zapored sredstva, zbrana s prijavninami na Europarkov kolesarski maraton, podelili v dobrodelne namene – tokrat društvu Humanitarček.

Načrti za privlačno dogajanje

Dobri poslovni rezultati in jasni načrti za prihodnost dodatno prispevajo h bogatemu rojstnodnevnemu dogajanju. Pretekli konec tedna so že pripravili zabavo za najmlajše z Ribičem Pepetom ter praznovanje s Tanjo Žagar, torto velikanko in rojstnodnevnimi popusti do 19 odstotkov. "Vtisi obiskovalcev so zelo pozitivni. Povedali so, da se radi vračajo k nam, ker jih znamo lepo presenetiti," je povedala vodja marketinga Petra Romih. Pri tem je vse povabila na druženje v soboto, 7. septembra, ko bodo na Trgu Leona Štuklja pripravili že tradicionalni koncert, s katerim bodo končali praznovanje 19. rojstnega dne. Letos nas bodo zabavali Jan Plestenjak s skupino in Modrijani. Privlačne prireditve pa bodo po besedah Petre Romih nadaljevali tudi v prihodnjih mesecih: "Čakajo nas modna revija, noč raziskovalcev, unikatno interaktivno doživetje za majhne in velike Hotel Transilvanija s tematskimi tuneli pobega ter številnimi ustvarjalnimi delavnicami, razstava malih živali, dan požarne varnosti, martinovanje, nočno nakupovanje, bogato božično-novoletno dogajanje in še marsikaj."

V Europarku Maribor zagotavljajo, da bodo še naprej predani zagotavljanju prijetne nakupovalne izkušnje ter raznolike ponudbe z najnovejšimi svetovnimi trendi.

Naročnik oglasnega sporočila je Europark.