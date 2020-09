Europark Maribor praznuje legendarni jubilej

Europark Maribor v teh dneh praznuje legendarnih 20 let. V največjem nakupovalnem središču severovzhodne Slovenije že dve desetletji obiskovalce od blizu in daleč razveseljujejo z najbolj aktualnimi modnimi trendi, pestro kulinarično ponudbo in bogatim spremljevalnim programom. Po 20 letih delovanja si Maribora brez Europarka ni več mogoče predstavljati, idej in načrtov pa jim ne manjka niti za v prihodnje.

Za uspeh so zaslužni vsi

"V teh 20 letih se je res veliko dogajalo, veliko je nepozabnih spominov, pa tudi raznovrstnih izzivov. Svojo pot uspeha smo tlakovali skupaj z vsemi zaposlenimi, tako z ožjimi sodelavci kot s trgovskimi partnerji in z njihovimi zaposlenimi. Po uspešnem lanskem letu nas je letos čakal poseben izziv zaradi koronavirusa, s katerim pa smo se s skupnimi močmi uspešno spopadli. Res sem ponosna, da imamo tako predano ekipo, s katero že vsa ta leta pišemo lepo zgodbo, v kateri je Europark postal največje in najboljše nakupovalno središče v širši regiji," je ob tem jubileju povedala center menedžerka Simona Mandl.

Še naprej posodabljajo svojo ponudbo

V mariborskem nakupovalnem središču vedno iščejo načine, kako še nadgraditi in posodobiti svojo ponudbo. Tudi letos so obiskovalce razveselili s kar nekaj novostmi in novimi prodajalnami. Že spomladi so tako obiskovalci dočakali prihod ekskluzivne naravne kozmetike Atelier Rebul, ki slovi po več kot 100-letni tradiciji. Po ponovnem odprtju nakupovalnega središča jih je v novi preobleki pričakala znamka Tomas Sport, ki zdaj deluje pod okriljem mednarodne verige Sport Vision, v prenovljeni podobi, na novi lokaciji v pritličju, pa je zasijala tudi prodajalna Tom Tailor. Pred začetkom poletja je svoja vrata odprla še prodajalna Europa 92, ki je pravi raj za ljubitelje džinsa. Razširili so tudi ponudbo na Europarkovi ekološki tržnici, na kateri se predstavijo raznoliki lokalni ponudniki.

Dobro počutje in varnost obiskovalcev sta na prvem mestu

Center menedžerka Europarka Simona Mandl (foto: Bojan Mihalič) Center menedžerka Simona Mandl poudarja, da "ima Europark po 20 letih svojega delovanja posebno mesto pri obiskovalcih, saj je veliko več kot le nakupovalno središče, postal je prostor za sproščeno druženje s prijatelji, za družinsko zabavo in kulinarične užitke. Želimo si, da tudi v teh posebnih časih ostane tako, zato dosledno sledimo vsem varnostim ukrepom in priporočilom. Prizadevamo si, da bi se lahko naši obiskovalci še naprej družili na varen način. Obiskovalci se v Europark vedno radi vračajo, saj tu dobijo, kar želijo in potrebujejo".

Obiskovalce radi presenetijo na sto in en način

Europark Maribor od odprtja slovi po zanimivih dogodkih za vse okuse. Letos, ko so morali vse dogodke v klasični obliki odpovedati, so svoje aktivnosti zasnovali drugače. S pomočjo sodobnih tehnologij ustvarjajo privlačne vsebine in tako ves čas ohranjajo stik z obiskovalci. Pripravljajo najrazličnejše interaktivne pobude, od tega, da so svojim sledilcem kar prek družbenih omrežij predstavili poletne modne trende, do različnih nagradnih iger, blog zapisov z zanimivega popotovanja z vespo po Sloveniji in še bi lahko naštevali. Tudi rojstni dan kot vsako leto praznujejo skupaj z obiskovalci, so se pa letos odločili za torto velikanko v virtualni obliki, kjer lahko obiskovalci pihajo svečke, obenem pa lahko sodelujejo še v veliki nagradni igri, ki jo pripravijo v nakupovalnem središču. Za prihajajoči konec tedna v Europarku napovedujejo tudi druga rojstnodnevna presenečenja in privlačne popuste.

Ostajajo zavezani lokalnemu okolju

Europark Maribor praznuje legendarnih 20 let. (foto: Bojan Mihalič, grafično oblikovanje AV Studio, d. o. o.)

V največjem nakupovalnem središču severovzhodne Slovenije so že od svojih začetkov tesno povezani z lokalnim okoljem. V preteklih letih so bili podporniki nekaterih najbolj znanih lokalnih projektov in prireditev, kot so Zlata lisica, Festival Lent, Evropska noč raziskovalcev in številni drugi.

"V Europarku vedno radi prisluhnemo dobrim idejam, ki lahko izboljšajo kakovost življenja v mestu, in z veseljem podpremo pozitivne lokalne projekte. Tudi v teh časih se zavedamo svoje družbene odgovornosti in smo v tem duhu z donacijo v vrednosti več kot 20 tisoč evrov v celoti finančno podprli projekt Mestne občine Maribor, ki se je odločila za veliko prenovo peš in kolesarske poti, ki vodi od Magdalenskega parka do Europarka. Veseli nas, da bodo v naši neposredni okolici moderne in varne urbane površine, ki pomenijo tudi prijetno popestritev za naše obiskovalce," dodaja center menedžerka Simona Mandl.

