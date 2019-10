Ellen odgovarja na kritike: Prijazni moramo biti do vseh

Priljubljena voditeljica Ellen DeGeneres, katere pogovorno oddajo lahko na Planetu spremljamo od ponedeljka do petka popoldne, se je znašla pod plazom kritik, ker so jo na športni tekmi fotografirali ob nekdanjem ameriškem predsedniku Georgeu W. Bushu.

Spletni komentatorji so jo namreč napadli zaradi očitno sproščenega druženja s politično osebo, ki zavzema precej drugačna stališča od njenih. "Mislili so si, zakaj se hollywoodska liberalka pogovarja s konservativnim predsednikom, in sploh niso opazili, da v rokah držim najnovejši iPhone 11," je v šaljivem, a tudi resnem odzivu na kritike razložila v svoji pogovorni oddaji.

"Prijateljujem z veliko ljudmi, ki ne delijo mojih pogledov na svet"

"Prijateljica sem z Georgeem Bushem. V resnici prijateljujem z veliko ljudmi, ki ne delijo mojih pogledov na svet. Različni smo si in zdi se mi, da smo pozabili, da s tem ni nič narobe," je še povedala in za nameček dodala še primer: "Želim si, da ljudje ne bi nosili živalskega krzna, ni mi všeč, ampak sem pa v prijateljskih odnosih z ljudmi, ki ga nosijo."

Ellen se v svoji pogovorni oddaji sicer vedno poslovi z besedami, naj bodo gledalci prijazni drug do drugega, zato je svoj odziv sklenila prav s svojim rekom in razložila, da s tem ne misli le prijaznosti do tistih, ki imajo enaka stališče kot mi: "S tem mislim, da moramo biti prijazni do vseh."

