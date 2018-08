Se je Domen Kumer znašel na napačni strani točilnega pulta?

"Nikoli nisem stregel in delal v lokalu. Jaz sem bil raje na drugi strani točilnega pulta. Sem bolj nerodne sorte in če bi hodil naokrog s pladnjem s pijačo, bi vse zletelo. To se je že zgodilo in takrat sem ugotovil, da je brez zveze, da se tega lotevam," je o svojih izkušnjah s strežbo povedal pevec Domen Kumer, ki se bo že v naslednjem tednu preizkusil v novi vlogi.

Kot voditelj nove sezone resničnostnega šova Bar bo namreč stopil ob bok izkušeni voditeljici Jasni Kuljaj, ki pa nekaj izkušenj s strežbo že ima. "Jaz sem zelo nezahteven gost. Se mi pa zdi bistveno, da je v lokalu dobra muzika in da so natakarice dobro urejene (smeh). Sicer pa mi je glasba zelo pomembna, če ta ni po mojem okusu, je malo brez zveze," je še dodal Domen, ki te dni pridno pili voditeljske veščine.

Vse novice, povezane z resničnostnim šovom Bar, lahko spremljate TUKAJ! Na strani na Facebooku pa se lahko pridružite tudi debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.