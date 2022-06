Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Golf je šport, ki je vse bolj priljubljen tudi med ženskami. Mednarodni dan ženskega golfa vsako leto praznujejo tudi na CUBO golf igrišču v Smledniku in tako bo tudi letos. V petek, 10. junija 2022 od 16. ure naprej, bo igrišče rezervirano za dame.

Ženski CUBO dan golfa je namenjen tako popolnim začetnicam, ki bodo skupaj z izkušenimi učitelji Racman golf akademije natrenirale prve udarce, kot tudi izkušenim igralkam, za katere pripravljamo poseben ženski golf turnir na 9 luknjah. Zaradi organizacije vas prosimo za prijavo, z izpolnitvijo obrazca na spletni strani igrišča: PRIJAVA.

Prvi golf zamahi za začetnice

Za golf opremo ne skrbite, saj vam zagotovimo palice in žogice, vi pa poskrbite le za primerna oblačila (športna majica in hlače ter obutev). Izkušeni vaditelji golfa vas bodo popeljali po vadišču, kjer boste zavihtele palice in se naučile prvih udarcev. Po spoznavanju igre golfa vas na terasi restavracije čaka kozarec penine.

Dogodek je za vse udeleženke ob predhodni prijavi in rezervaciji termina brezplačen.

Od 16:00 naprej - Izkušene igralke se pomerite na turnirju 9 lukenj

Za dame, ki že igrate golf, organiziramo turnir na 9 lukenj, s pričetkom ob 16:00 uri. Participacija na golf turnirju je brezplačna. Vzemite si čas zase v objemu narave in dobre družbe!

Na Dan ženskega golfa se lahko prijavite TUKAJ.