Bliža se krvava filmska pojedina

Na veliko platno damo grozljivko in triler ter mu dodamo ščepec črnega humorja. Vse skupaj zmešamo z odlično igralsko zasedbo in ponudimo v kinodvorani. To je recept prihajajočega trilerja MENI (The Menu), kontroverzne filmske mojstrovine, ki na velika platna prihaja 17. novembra .

Film ima pred svojim uradnim izidom na spletni platformi Rotten Tomatoes zavidljivo oceno 89%, mnogi kritiki pa se strinjajo, da je bil to eden izmed njihovih najljubših filmov na letošnjem filmskem festivalu v Torontu. Anthony O’Connor iz avstralskega FILMLINKA je povedal: “…ostra ponudba z občasnim grenkim priokusom umora, vendar dovolj prijetnega občutka v ustih, da si gledalci oblizujejo krožnike in prosijo za nekaj dodatnih sekund filma.”

V ljubljanskem Cineplexxu se bo v četrtek, 17. novembra, ob 20.00 uri odvila PREMIERA filma

Mladi par, Margot (Anya Taylor-Joy) in Tyler (Nicholas Hoult), odpotujeta na obalni otok, da bi večerjala v ekskluzivni restavraciji Hawthorn, kjer samotarski, vendar svetovno priznani kuhar, Julian Slowik (Ralph Fiennes) pripravlja razkošen degustacijski meni za posebej izbrane goste.

Paru se pridružejo trije mladi in že opiti tehnološki pomembneži, Bryce (Rob Yang), Soren (Arturo Castro) in Dave (Mark St. Cyr), starejši premožni par in redni stranki, Anne in Richard (Judith Light in Reed Birney), priznana kritičarka restavracij Lillian Bloom (Janet McTeer) in njen urednik revije Ted (Paul Adelstein), ter slavni filmski zvezdnik srednjih let (John Leguizamo) s svojo pomočnico Felicity (Aimee Carrero).

Večer, ki ga gosti brezhibno oblečeno osebje pod vodstvom generalke Elze (Hong Chau), se odvija z vidno naraščajočo napetostjo za vsako od miz, ko se začnejo razkrivati skrivnosti in se postrežejo izjemno nepričakovane jedi. Kuharjeva divja in nasilna dejanja hitro razburijo goste, saj postaja iz minute v minute bolj očitno, da je njegov dovršen jedilnik pripravljen tako, da pripelje do šokantnega finala.

Filmska poslastica MENI (The Menu) v distribuciji Blitza Slovenije na velika platna prihaja 17. novembra. Vabljeni ste na premiero, ki bo v Cineplexxu Ljubljana – Rudnik ob 20.00 uri. Vse obiskovalce premiere pričakuje pogostitev od 19. Ure dalje, ki jo pripravlja GIG Bar & Burger. GIG Bar & Burger je obvezna postaja ob obisku kina v Supernovi v Ljubljani, na meniju pa imajo Top burgerje, odbite ameriške palačinke, točeno pivo in super koktejle. PRIDITE LAČNI!

