Bicikliraj z Mannerjem – Poletna promocija 2020

Od 25. maja do 30. septembra poteka nagradna igra, v kateri lahko sodelujete in osvojite kolesarske počitnice. Skupaj bodo podelili sedem luksuznih družinskih kolesarskih dopustov v najlepših regijah Avstrije, vse od udobnih kolesarskih poteh polnih užitkov do športnih izzivov gorskega kolesarjenja.

Online nagradna igra na www. manner.com

Od maja do septembra bo na www.manner.com vsake tri tedne objavljena nova nagradna igra. Vsakič, ko boste pravilno odgovorili na vprašanje, boste sodelovali v žrebanju za eno izmed sedmih kolesarskih dopustov za poletno sezono 2021. Skupaj bodo izžrebali 7 dopustov za 4 odrasle ali 2 odrasla in 2 otroka do 12 let za 5 dni oz. 4 nočitve s polpenzionom v hotelih s 4*- vključno z atraktivno dodatno ponudbo kolesarjenja.

Partnerji Manner - kolesarske ture so:

Ni poletja brez kolesarskih tur in ni kolesarskih tur brez Manner napolitank

Ljudje, ki uživajo v kolesarjenju menijo, da so najboljši trenutki kolesarjenja prav vmesni počitki, kjer pa nikoli ne smejo manjkati Mannerjeve originalne napolitanke. Sladek roza kvadrat je priročen tako za v male žepe na kolesu, kakor tudi za v mini nahrbtnike. Nepogrešljive so takrat, ko pri kolesarjenju zmanjka moči, saj nam v vsakem trenutku lahko dvigne energijo, pa naj bo to na športnih turah v gorah, ob morju ali med udobnim ogledom znamenitosti. Ne glede na to ali smo z družino, prijatelji ali sami, vedno naj nas spremlja moto:

Manner imamo radi – na najlepših mestih Avstrije!

Že danes lahko sanjamo o naslednjem dopustu v Avstriji

"Prav v teh izzivov polnih časih kot so sedaj, je posebej lepo potrošnikom dati upanje v prihajajoči počitniški užitek v Avstriji. In tu seveda ne smejo manjkati Manner napolitanke. Zahvaljujoč Mannerjevem dolgoletnem partnerju Österreich Werbung in vsem sodelujočim zveznim deželam, partnerjem in podjetjem, se zelo veselimo, da nas bo tema kolesarjenja, še nekaj časa povezovala," pravi Ulf Schöttl, vodja marketinga, Josef Manner & Comp. AG.

Uživajmo poletje z Manner-jem. Ker, roza osrečuje! www.manner.com bike.austria.info

Naročnik oglasnega sporočila je Manner.